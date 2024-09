5 Rekomendasi Kuliner di Riyadh, dari Kuliner Tradisional hingga Mewah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Riyadh dikenal sebagai kota yang penuh inovasi dan budaya. Kini ibu kota Saudi Arabia tersebut menawarkan wisata kuliner yang menarik untuk wisatawan global dan bersaing dengan kota-kota gastronomi terkenal di dunia.

Mulai dari aroma rempah-rempah tradisional Saudi hingga suasana mewah restoran kelas atas, Riyadh menawarkan pengalaman bersantap yang memanjakan setiap selera. Saudi Tourism Authority merekomendasikan beberapa tempat di Riyadh yang wajib masuk dalam daftar perjalanan para pecinta kuliner berikut ini.

1. VIA Riyadh

VIA Riyadh tidak hanya sekadar destinasi, tetapi juga sebuah tempat yang penuh pengalaman menarik. Di malam hari, tempat ini berubah menjadi keajaiban visual yang mempesona, dengan tampilan cahaya yang luar biasa dan kehidupan malamnya. Bagi yang ingin menikmati masakan paling istimewa di dunia, VIA Riyadh adalah tempatnya.

Mulai dari hidangan Italia kelas dunia di chi SPACCA, Les Deux Magots untuk pengalaman kuliner Prancis yang autentik, atau Gymkhana, yang menghadirkan kekayaan cita rasa India. Kalau ingin mencari suasana yang lebih santai, terdapat kafe-kafe chic seperti ELLE Café yang ikonis, atau bersantai di Over Under. Tak hanya kuliner, VIA Riyadh juga merupakan destinasi belanja mewah, dengan merek-merek eksklusif seperti Bellucci dan Isaia.

2. Al Mamlaka Social Dining

Al Mamlaka Social Dining terletak di bangunan paling ikonik di Riyadh. Dengan seleksi lebih dari 20 merek lokal dan internasional yang telah dikurasi dengan baik, Al Mamlaka Social Dining menjanjikan sebuah petualangan kuliner yang menarik. Dari hidangan grill platters di ASSEMBLY hingga sushi yang disiapkan dengan sempurna di Nozomi. Sebelum meninggalkan tempat, sempatkan diri untuk mengunjungi Sky Bridge di lantai 99 Kingdom Centre Tower. Dengan pemandangan panorama kota Riyadh, ini adalah cara sempurna untuk mengakhiri perjalanan kuliner dengan pemandangan matahari terbenam yang tak terlupakan.

Boulevard City, Riyadh. (dok. Saudi Tourism Authority)

3. Boulevard City

Boulevard City menawarkan beragam pilihan kuliner, dari hidangan mewah hingga makanan yang dapat dinikmati sambil bersantai. Mulai dai Kabana yang menawarkan kombinasi unik masakan Afgan dan Mediterania, Al Nakheel untuk rasa autentik Timur Tengah, Shake Shack yang menyajikan kentang goreng keriting dan burger yang menggugah selera, hingga Poke Bar yang menawarkan poke bowl serta smoothie Berry dan Banana Acai yang segar.

4. Najd Village

Kalau ingin merasakan kuliner Saudi yang benar-benar autentik, pergilah ke Najd Village. Restoran ini menawarkan lebih dari sekadar pengalaman makan yang unik. Di sini penikmat kuliner dapat mencicipi hidangan lokal sekaligus meresapi tradisi budaya asli Saudi. Menu yang variatif di Najd Village memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi rasa khas Najd dan memahami warisan kuliner Saudi, semuanya dalam suasana yang hangat dan ramah.

5. Tatel

Tempat yang cukup populer ini terletak di Bujairi Terrace yang menawan di Diriyah, tepat bersebelahan dengan Situs Warisan Dunia UNESCO At-Turaif. Tatel Riyadh terkenal dengan fine dining ala Spanyol yang luar biasa, dan mampu menarik berbagai selebriti dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Rafael Nadal. Bersantap di Tatel menyelami warisan gastronomi Spanyol yang kaya. Hidangan khasnya seperti Gazpacho, Cecina Iberia, serta berbagai pilihan seafood segar seperti gurita dan tuna merah yang disiapkan dengan teknik tradisional Spanyol. Jangan lewatkan juga kesempatan untuk mencicipi cheesecake Tatel yang terkenal, sambil merasakan sambutan hangat khas Saudi yang membuat setiap kunjungan menjadi pengalaman yang tak terlupakan.

