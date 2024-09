Di Kota Italia Ini, Turis bakal Kesulitan Menemukan Piza

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Italia merupakan negara asal piza. Namun, jangan kira makanan populer di dunia ini mudah ditemukan di setiap kotanya. Di Venesia, pelancong akan kesulitan memakan piza karena aturan pemerintah kota. Jadi, jika merencanakan perjalanan ke Venesia, menikmati piza Italia asli di restoran tepi kanal yang menawan mungkin hanya menjadi angan-angan.

Influencer perjalanan Erin Fang, yang dikenal sebagai @thelittlebasketco di TikTok dengan ratusan ribu pengikut, baru-baru ini membagikan video berjudul "things I wish social media told me before visiting Venice" atau "hal-hal yang saya harap media sosial beri tahu saya sebelum mengunjungi Venesia".

"Pertama-tama, jangan bergantung pada makanan dan tentu saja bukan piza," kata dia, seperti dilansir dari Express.co.uk, Sabtu, 14 September 2024.

Ia menjelaskan bahwa alasan mengapa turis sulit menemukan piza adalah karena oven pembakaran kayu dilarang di kota itu. Akibatnya, penjual piza autentik pun tidak tersedia.

Alasan Oven Kayu Dilarang

Ini bukan hal baru. Situs panduan wisata Culture Trip sebelumnya memperingatkan mengapa cukup sulit menemukan piza yang enak di Venesia. Oven pembakar kayu secara historis dilarang karena alasan keselamatan kebakaran.

"Kecuali jika itu salah satu dari sedikit tempat yang melakukannya dengan benar, sebagian besar restoran piza adalah perangkap turis."

Lebih jauh, Erin memperingatkan bahwa piza bukanlah satu-satunya masalah dengan masakan Venesia. "Piza atau bukan, tetapkan ekspektasi rendah dalam hal makanan, karena sebagian besar restoran di sini sangat dikomersialkan."

Namun, dia merekomendasikan untuk mencoba cicchetti, yang merupakan piring kecil berisi makanan tradisional Venesia.

Video Erin telah mengumpulkan lebih dari 81.000 like, namun komentarnya menceritakan kisah yang berbeda, banyak memuji dunia kuliner Venesia.

"Kami memiliki makanan yang luar biasa di Venesia, Anda harus pergi dari area yang lebih utama dan menemukan tempat-tempat kecil," kata dia.

"Saya benar-benar MENCINTAI Venesia. Kami tidak melakukan kegiatan turis apa pun, kami hanya tersesat di gang-gang kecil dan makan di tempat kecil yang tersembunyi," kata yang lain.

