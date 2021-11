Cerita Persiapan Pertunjukan Penutupan World Superbike Mandalika

Pertunjukan The Spirit of Mandalika yang berlangsung di Kuta Beach Park Mandalika, Lombok, NTB, menjadi penutup World Superbike pada Minggu, 21 November 2021. Foto: Surya Mulawarman

TEMPO.CO, Mataram - Ajang balap sepeda motor World Superbike di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, berakhir pada Minggu, 21 November 2021. Acara penutupan berisi pertunjukan tradisional Gendang Beleq dan hiburan musik.

Sutradara yang juga koreografer asal Mataram, Lalu Surya Mulawarman menceritakan bagaimana dia mempersiapkan pertunjukan penutup yang berkesan bagi para pembalap, kru pendukung, serta para penonton World Superbike 2021. Surya menggandeng sekitar seratus penari dan pemain gendang beleq yang masih duduk di bangku sekolah menangah atas, sekolah menangah pertama, anggota SakSak Dance, serta Genter Jagad.

"Materi tari kolosal ini menyuguhkan cerita legenda Putri Mandalika," kata Surya Mulawarman kepada Tempo, Minggu, 14 November 2021. "Pentas ini mengingatkan kembali legenda dan nilai tradisi yang diperkenalkan ke dunia internasional."

Pentas Putri Mandalika mengungkap empat hal, yaitu perspektif kecantikan dilihat dari sorang Putri Mandalika; kedua, nilai tradisi menjadi kekinian. Ketiga, kostum sesuai kebutuhan artistik dan properti adat tradisi; dan keempat, mengangkat nilai sosial masyarakat kepada masyarakat dunia.

Pertunjukan The Spirit of Mandalika yang berlangsung di Kuta Beach Park Mandalika, Lombok, NTB, menjadi penutup World Superbike pada Minggu, 21 November 2021. Foto: Surya Mulawarman

Surya Mulawarman mengatakan latihan pertunjukan The Spirit of Mandalika sudah berlangsung sejak dua bulan lalu. "The Spirit of Mandalika merupakan sebuah karya yang terinspirasi dari legenda Putri Mandalika," katanya. Putri Mandalika menjadi salah satu legenda yang menawarkan pesona tersendiri tentang perempuan.

Cerita rakyat Putri Mandalika berakhir dalam kebahagiaan yang sempurna setelah mengalami berbagai peristiwa batin, cinta, dan kegelisaha hingga menuju moksa keabadian. Pertunjukan tersebut, menurut Surya Mulawarman, menghadirkan pancaran kecantikan, kerinduan, simbol keindahan, dan nilai-nilai kebenaran hakiki.

Baca juga:

Sirkuit Mandalika, Satu dari Empat Sirkuit Beraspal SMA di Dunia

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.