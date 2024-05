Jelajahi Waktu Bersama Drama Lovely Runner di 3 Lokasi Ini di Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Siapa yang tidak jatuh cinta dengan kisah manis yang ada pada drama Korea terbaru Lovely Runner? Melibatkan perjalanan waktu, drama yang dibintangi Byeon Woon Seok sebagai Ryu Sun Jae dan Kim Hye Yoon sebagai Im Sol ini menampilkan beberapa destinasi wisata di Korea Selatan yang sayang untuk dilewatkan begitu saja.

Lovely Runner diangkat dari novel web The Best of Tomorrow karya Kim Bbang. Ceritanya tentang perjalanan waktu yang dialami Im Sol. Melalui perjalanan itu ia ingin menghidupkan kembali idolanya, Ryu Sun Jae, yang musiknya telah banyak membantunya bangkit akibat lumpuh setelah kecelakaan di masa kecil.

Berikut beberapa rekomendasi destinasi wisata dari tiga lokasi syuting di Korea Selatan yang bisa dikunjungi untuk merasakan bagian dari perjalanan waktu Im Sol dan Ryu Sun Jae.

1. Gyeonggi-do

Berjarak kurang lebih satu jam perjalanan kereta dari Seoul, salah satu scene ikonik di dalam drama yang diambil di provinsi ini adalah ketika Tae Sung dan Im Sol mengunjungi sebuah restoran yang ramah hewan peliharaan bernama Sihyang.

Sihyang berlokasi di Yangju-si, Gyeonggi-do, restoran ini cocok bagi para pecinta hewan. Pengunjung yang datang bisa ikut memberi makan hewan-hewan di samping memilih menu yang bisa dinikmati sendiri maupun bersama teman, pasangan, atau keluarga. Dengan mengunjungi restoran ini penggemar drama Lovely Runner bisa menapak tilas perjalanan Tae-sung dan Im Sol yang dapat disaksikan di episode ke-4.

Ada beberapa kafe yang dapat dikunjungi. Di dalam drama, tepatnya di episode 2 digambarkan bahwa rumah Im Sol adalah sebuah kafe makanan penutup. Lokasinya ada di Suwon-si yang juga berada di Gyeonggi-do. Di daerah Geumchon, ada juga cabang kedai kopi CanMore yang di dalam drama dikunjungi Im Sol dan Lee Hyun-joo. Selain itu, Im Sol juga mendatangi Caffé Bene cabang Stasiun Mangpo bersama Ryu Sun-jae, Kim Tae-sung, and Lee Hyun-joo.

Selain itu ada dua lokasi lain yang terletak di Gyeonggi-do yang dapat dilihat di dalam drama, tepatnya yang ada di dalam episode ke-5. Tempat pertama adalah Benteng Banghwasuryujeong, tempat Im Sol diajarkan mengendarai sepeda oleh Ryu Sun Jae. Pemandangan dari daratan yang lebih tinggi sebagai lokasi dari benteng ini sangat indah untuk dinikmati di waktu senja. Satu tempat lainnya adalah Gerbang Hwahongmun. Di dalam drama, penonton diajak mendatangi toko kelontong Hwahong untuk merayakan kemenangan Korea Selatan di pertandingan olimpiade di masa itu.

Beberapa tempat menarik yang bisa dikunjungi selagi berada di Gyeonggi-do adalah Taman Nasional Bukhansan dan Desa Keramik Icheon. Ada baiknya untuk mendatangi wilayah yang mesti ditempuh sejauh 38 kilometer melalui perjalanan udara dari Seoul Gimpo Airport ini di bulan April hingga Juni atau September hingga November untuk mendapatkan pengalaman terbaik.

2. Seoul

Kalau ingin menjelajah waktu dengan mengeksplor Korea Selatan, mendatangi ibu kotanya tentu tidak boleh ketinggalan. Seperti dalam drama Lovely Runner, menikmati makan malam di restoran Korea Namdo Bunsit cabang Ikseon. menghabiskan malam di Bamnoeul seperti Ryu Sun Jae bersama ayahnya, atau menikmati hidangan panggang-panggangan di Soegojip yang di daalam drama merupakan kedai milik ayah Sung Jae.

Waktu terbaik untuk mengunjungi Seoul adalah pada bulan April sampai Juni dan September sampai November. Destinasi lainnya seperti Namsan Tower, The War Memorial Korea, dan Changdeokgung Palace adalah lokasi-lokasi wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Seoul. Untuk para sophaholic tidak perlu khawatir, ada Myeongdong Shopping Street yang bisa dikunjungi untuk membeli berbagai macam oleh-oleh dan souvenir. Tidak perlu khawatir akan transportasi, Seoul menjadi lokasi Bandara Internasional Incheon dan pusat dari stasiun-stasiun kereta api.

3. Gongju

Wilayah terakhir yang masuk ke dalam drama Lovely Runner adalah kota Gongju. Salah satu adegan ikonik yang diambil di kota yang terletak di pulau Chungcheongnam ini adalah pada saat Im Sol menghentikan arwah dari Ryu Sun Jaee untuk melintasi sebuah jembatan.

Jembatan tersebut adalah Jembatan Geumgang yang membelah bagian selatan Sungai Han dan menghubungkan Gongju-up dengan Jangji-myeon. Selain jembatan yang dibangun pada 1932 itu, kota Gongju juga terkenal akan wisata-wisata bersejarahnya seperti Makam Raja Muryeong, Benteng Gongju Gongsanseong, dan Museum Seokjangni.

Berdasarkan laman gongju.go.kr, pemerintah kota tersebut sudah merilis sebuah aplikasi bernama Gongjurang yang bisa digunakan untuk mengakses informasi mengenai berbagai atraksi dan wisata menarik yang ada di sana secara mendetail. Meskipun letak bandaranya cukup jauh, sekitar 44 kilometer dari pusat kota, Stasiun Gongju terletak di dalam kota. Waktu terbaik untuk mengunjungi kota ini dan mengeksplor Jeonju Hanok Village, atau ke Taman Nasional Gyeryongsan adalah pada bulan Maret sampai Mei.

LIFESTYLE ASIA | GONGJU GO KR

