Landmark Kota New York di Film The Architecture of Love, Ada Favorit Nicholas Saputra dan Putri Marino

TEMPO.CO, Jakarta - Film The Architecture of Love tidak hanya menarik perhatian karena ceritanya yang romantis, tetapi juga karena lokasi-lokasi menakjubkan yang menjadi latar belakangnya. Film ini berlatar New York, Amerika Serikat, seperti pada novel aslinya yang ditulis Ika Natassa.

Film ini berkisah tentang seorang penulis yang bertemu dan jatuh hati dengan arsitek ketika sama-sama tinggal di New York. Penulis itu adalah Raia, dibintangi Putri Marino, sedangkan sang arsitek adalah River yang diperankan Nicholas Saputra. Sebagian syuting dilakukan di New York dengan latar gedung-gedungnya yang ikonik.

Putri Marino dan Nicholas Saputra memiliki lokasi favorit mereka sendiri saat syuting. Nicholas Saputra mengungkapkan bahwa Flatiron Building adalah spot favoritnya. Sementara itu, Putri Marino lebih menyukai spot lokasi di Central Park.

Intip beberapa tempat dan landmark ikonik dalam kisah novel The Architecture of Love yang diangkat menjadi film itu.

Flatiron Building New York, Amerika Serikat (Pixabay)

1. Flatiron Building

Gedung ikonik ini berusia lebih dari 121 tahun. Ini menjadi salah satu gedung pencakar langit pertama di Manhattan. Dirancang oleh arsitek terkenal Daniel Burnham, bangunan segitiga 22 lantai ini menawarkan keindahan arsitektur beaux-arts dan Renaissance Revival yang memukau.

Selain itu, lokasinya yang dekat dengan coffee shop membuatnya menjadi tempat yang sempurna bagi Nicholas untuk menikmati suasana kota sambil menikmati secangkir kopi. Di Flatiron Building, pengunjung dapat mengagumi keindahan arsitektur klasik sambil menikmati suasana kota yang sibuk di sekitarnya. Gedung ini juga menjadi simbol kemewahan dan kemajuan teknologi pada masanya.

2. Central Park

Taman umum terkenal ini telah menjadi ikon kota New York sejak dibuat pada 1858. Dirancang oleh Frederick Law Olmsted dan Calvert Vaux, Central Park menawarkan pengalaman rekreasi yang beragam, mulai dari halaman rumput yang luas hingga danau yang indah. Keindahan alamnya yang memukau membuatnya cocok sebagai tempat untuk ngopi dan bengong, sambil menikmati keindahan taman yang luas dan cantik.

Di Central Park, pengunjung dapat bersantai sambil menikmati keindahan alami yang menyejukkan. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sini, mulai dari bersepeda, berjalan-jalan, hingga piknik di tepi danau.

Jembatan Brooklyn yang menghubungkan Manhattan dan Brooklyn di New York, Amerika Serikat. (Pixabay)

3. Jembatan Brooklyn

Selain kedua tempat tersebut, ada juga Jembatan Brooklyn yang menjadi daya tarik tersendiri. Jembatan gantung yang menghubungkan Brooklyn dan Manhattan ini adalah prestasi cemerlang dalam bidang teknik abad ke-19. Dirancang oleh John Augustus Roebling, jembatan ini menjadi landmark penting Kota New York dan telah ditetapkan sebagai Tempat Bersejarah Nasional oleh Layanan Taman Nasional AS.

Jembatan Brooklyn, pengunjung dapat menikmati pemandangan spektakuler kota New York dari ketinggian. Ada juga jalur pejalan kaki yang luas di atas jalan raya, yang memungkinkan pengunjung untuk menikmati pemandangan tanpa terganggu oleh lalu lintas.

Ketiga lokasi ini tidak hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga pengalaman yang unik dan tak terlupakan bagi siapa pun yang mengunjunginya. Dari keindahan arsitektur hingga panorama alam, New York memiliki banyak hal menarik untuk ditawarkan kepada pengunjungnya.

PUTRI ANI

