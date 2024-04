Kunjungan Wisatawan ke Nusa Dua dan Mandalika Naik Drastis selama Libur Lebaran 2024

Iklan

TEMPO.CO, Mataram - Kawasan The Nusa Dua Bali dan The Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, ramai dikunjungi wisatawan selama libur Lebaran 2024. InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), pengelola kedua kawasan wisata itu, mencatat jumlah kunjungan wisatawan periode 8-18 April mencapai 47.786 orang.

Puncak kunjungan wisatawan mencapai 13.835 orang terjadi pada Rabu, 17 April 2024 bertepatan dengan Lebaran Topat. Ini menjadi momen perayaan bagi masyarakat Suku Sasak untuk mengunjungi pantai di sekitar kawasan Mandalika.

Jumlah kunjungan wisatawan tersebut didominasi oleh wisatawan domestik mencapai 39.628 orang, mayoritas berasal dari Lombok dengan jumlah kunjungan 29.721 orang, diikuti oleh wisatawan asal Sumbawa dengan 3.963 orang, dan disusul oleh wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 4.403 orang.

Pengunjung memadati Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, saat libur Lebaran 2024 (Dok. ITDC)

Kawasan The Mandalika, memiliki beberapa spot menarik favorit bagi wisatawan yaitu Bazaar Mandalika, Kuta Beach Park (KBP), Bukit Merese, Pantai Tanjung Aan, Seger dan Serenting, serta Pertamina Mandalika International Circuit. Selain itu, program Lampaq di Pertamina Mandalika International Circuit juga sukses mencatat jumlah kunjungan wisatawan mencapai 2.245 orang, menunjukkan tingginya animo masyarakat untuk menikmati keindahan sirkuit.

Daya tarik Nusa Dua

Di kawasan The Nusa Dua Bali, jumlah kunjungan wisatawan ke Daya Tarik Wisata (DTW) Water Blow, Peninsula Island, The Nusa Dua, mencapai hampir 3.000 orang pada periode libur Lebaran, dengan rata-rata kunjungan mencapai 500 orang per hari. Angka ini meningkat 87 persen dibandingkan periode libur Lebaran tahun lalu.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Utama ITDC Ari Respati menyatakan, selama libur lebaran tahun ini, berdasarkan pemantauan dari posko lebaran seru yang didirikan, wisatawan yang berkunjung rata-rata membawa serta anggota keluarga, untuk menikmati keindahan kawasan The Mandalika dan The Nusa Dua.

Kegiatan yang paling diminati oleh wisatawan di kawasan The Mandalika adalah mengunjungi KBP dan menikmati keindahan sunset di Bukit Merese. Di kawasan The Nusa Dua, wisatawan menikmati berbagai atraksi seperti Kecak and Barong Dance, Devdan Show, Museum Pasifika, dan fasilitas kawasan yang tersedia menjadi daya tarik utama.

Selain itu, kawasan The Nusa Dua telah mencatat rata-rata tingkat hunian atau okupansi selama libur Lebaran 2024, mencapai 81 persen, meningkat 3,35 persen dari tingkat okupansi libur Lebaran 2023 sebesar 78,37 persen.

ITDC optimis kunjungan wisatawan ke The Nusa Dua, akan mengalami peningkatan pada TW II tahun 2024, dengan adanya berbagai event menarik seperti Konferensi Jaksa ASEAN, Musrenbang yang dirangkaikan dengan Adhyaksa International Run pada April. Seain itu, ada Konferensi Pariwisata PBB (UNWTO) dan World Water Forum 2024 pada Mei, serta Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) 2024 pada Juni.

Pilihan Editor: Sirkuit Mandalika Ajak Wisatawan Coba Trailer Pembalap MotoGP selama Libur Lebaran