Mengintip Isi Hotel The Mark, Langganan Selebriti Menginap Saat Met Gala

TEMPO.CO, Jakarta - Hotel The Mark di New York, Amerika Serikat menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap penyelenggaraan Met Gala. Selebriti berjalan di karpet merah The Mark sebelum berpose di tangga ikonik Metropolitan Musem of Art. Tradisi ini berlangsung sejak hotel ini dibuka kembali pada tahun 2009.

Manajer umum The Mark, Ettine Hero mengatakan suasana, keanggunan, kenyamanan, privasi, dan layanan ultra-personal The Mark adalah atribut utama yang dinikmati para selebriti dan tim glamnya saat bersiap untuk Met Gala dan sesudahnya.

Sejarah The Mark

Hotel The Mark dibangun pada tahun 1926 dengan gaya Renaisans neo-Italia. Bangunan ini dibeli Izak Senbahar dari Alexico Group dan Simal Elias tahun 2006. Lalu direnovasi sepenuhnya oleh desainer interior terkenal Jacques Grange pada tahun 2009.

Hotel ini terletak di 25 East 77th Street, di sudut 77th Street dan Madison Avenue di Upper East Side New York. Lingkungannya sangat strategis. Dekat dengan tempat-tempat menarik di Manhattan, termasuk Metropolitan Musem of Art dan Central Park. Ditambah lagi, sejumlah galeri seni, restoran, dan toko kelas atas berada di sekitarnya.

Hotel The Mark. Instagram.com/@themarkhotelny/@robbreport

Penthouse paling besar

Desainer interior Paris, Jacques Grange, yang merancang interior The Mark. Karyanya yang ikonik termasuk lantai bergaris hitam dan putih yang menjadi ciri khas hotel ini.

Terdiri dari 16 lantai, hotel ini memiliki 106 kamar dan 46 suite, serta sebuah penthouse. Ini bagian yang paling menarik, penthouse-nya adalah yang paling besar di Amerika Serikat. Luasnya mencapai lebih dari 929 meter persegi, termasuk teras atap seluas 232 meter persegi, yang menghadap ke Central Park dan Metropolitan Museum of Art.

Pengthouse ini memiliki dua lantai dengan lima kamar suite, dengan pemandangan seluruh kota New York."Ini adalah ruangan yang paling diinginkan saat Met Gala, penthouse sungguh spektakuler," kata Ettine Haro.

Namun sayangnya, dia enggan mengungkapkan selebritias yang pernah menginap di penthouse. "Pemesan sebenarnya tetap sama selama beberapa tahun terakhir dan ini adalah tempat salah satu pesta setelah Gala yang terkenal," ujarnya.

Fasilitas The Mark

The Mark memiliki banyak fasilitas menarik. Hotel ini dikenal sebagai salah satu hotel paling ramah anjing di New York. Hotel ini menawarkan fasilitas untuk hewan peliharaan, termasuk menu khusus anjing yang dikurasi oleh Jean-Georges.

Di antaranya salon yang menjadi rumah bagi penata rambut selebriti andalan Frederic Fekkai. Saat periode Met Gala, menurut Ettine, Fredereic dan istrinya sangat sibuk menata rambut para tamu.

Selain salon mewah, hotel ini juga memiliki beberapa restoran, The Mark Restaurant Oleh Jean-Georges, Caviar Kaspia, dan abcV The Mark yang menyajikan makanan berbasis nabati. Selain itu, juga ada Mark Hautedog Cart yang menyajikan hidangan panggang klasik kepada para tamu tetapi disiapkan di dapur gourmet Jean-Georges.

PEOPLE

