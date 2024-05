Mengintip Pesisir Montauk di New York yang jadi Lokasi Syuting Film The Architecture of Love

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kalau sudah membaca novel The Architecture of Love karya Ika Natassa atau menonton filmnya yang dibintangi Nicholas Saputra dan Putri Marino, nama kawasan Montauk di New York, Amerika Serikat, sudah tidak asing lagi. Daerah pantai ini merupakan surga bagi pecinta memancing dan surfing.

Terletak di ujung Long Island, Montauk menawarkan pengalaman seru bagi para wisatawan yang mencari petualangan. Selain jadi tujuan memancing dan surfing, kota kecil ini menawarkan wisata sejarah dan alam. Salah satu atraksi utamanya adalah Montauk Point State Park, yang terkenal dengan mercusuar ikoniknya dan panorama Samudra Atlantik. Pengunjung dapat menikmati berjalan-jalan di sepanjang pantai, mengamati alam liar, dan bersantai di pasir lembutnya.

Surga para pemancing dan peselancar

Bagi para pecinta memancing, Montauk adalah surga yang tak terlupakan. Musim ikan biasanya terjadi pada September hingga Oktober. Di musim itu, wisatawan bisa menikmati kesempatan untuk menangkap berbagai jenis ikan, termasuk bass, bluefish, dan albacore palsu. Suara gemericik air dan pemandangan kumpulan besar ikan menambah sensasi memancing di Montauk.

Selain memancing, Montauk juga terkenal sebagai surga bagi para peselancar. Pantainya yang luas dan ombak yang kuat menarik peselancar dari berbagai penjuru dunia. Dengan cuaca yang mendukung sepanjang tahun, Montauk menjadi tempat ideal untuk mengeksplorasi ombak Samudera Atlantik.

Lokasi Montauk yang strategis juga menambah daya tariknya. Terletak hanya beberapa jam berkendara dari kota New York, Montauk adalah tempat yang sempurna untuk menghabiskan liburan akhir pekan atau menghindari hiruk pikuk kota. Jaraknya dekat dengan Danau Montauk, yang menawarkan berbagai kegiatan air dan hiburan, membuatnya menjadi destinasi yang populer bagi para pelancong.

Kaya sejarah

Keunikan Montauk tidak hanya terletak pada keindahan alamnya, tetapi juga pada sejarah dan budayanya yang kaya. Dengan mercusuar bersejarah, kawasan ini dulunya merupakan pangkalan militer.

Mercusuar Montauk Point merupakan mercusuar tertua di Negara Bagian New York. Mercusuar itu disahkan oleh Kongres Kedua, di bawah Presiden George Washington, pada 1792. Konstruksi dimulai pada 7 Juni 1796, dan selesai pada 5 November 1796. Mercusuar ini masih berfungsi sebagai bantuan navigasi.

PUTRI ANI

