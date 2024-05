4 Wisata Populer di Sekitar Metropolitan Museum of Art New York Tempat Met Gala 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Metropolitan Museum of Art di New York yang menjadi tempat diselengggarakannya Met Gala pada Senin, 6 Mei 2024 waktu setempat merupakan salah satu museum paling populer di dunia. Museum ini menawarkan koleksi seni dari berbagai periode dan budaya, termasuk seni Mesir Kuno, Roma Kuno, seni Barat, seni Asia, dan banyak lagi.

Di sekitar museum ini pun banyak tempat menari untuk dijelajahi. Jadi, jika berkunjung ke Metropolitan Museum of Art, jangan ragu untuk mampir ke tempat-tempat ini.

1. Central Park

Central Park merupakan taman ikonik yang menawarkan berbagai kegiatan dan atraksi sepanjang tahun. Mulai dari berjalan-jalan santai hingga menyewa sepeda, becak, atau e-skuter untuk menjelajahi taman. Anda dapat menikmati pemandangan Air Mancur Bethesda, Kebun Binatang Central Park, dan berbagai acara seni dan konser gratis seperti SummerStage. Selain itu, tersedia juga tur berpemandu yang informatif dan menyenangkan untuk menjelajahi keajaiban alam dan sejarah di sekitar taman.

The Metropolitan Museum of Art (Museum Seni Metropolitan) di New York City, AS. REUTERS

2. Anna Wintour Costume Center

Ini merupakan pusat pameran seni busana yang baru diresmikan. Anna Wintour Costume Centerr menjadi yang berada di sisi Metropolitan Museum of Art ini menjadi rumah bagi koleksi unik dan menarik dari dunia mode, dengan pameran yang menampilkan karya-karya desainer terkenal dan tren mode terbaru. Tempat ini sempurna untuk para penggemar mode dan seni untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang sejarah dan evolusi busana.

3. Obelisk di Central Park

Menampilkan salah satu dari sepasang obelisk Mesir yang langka dan monumental. Obelisk ini memiliki sejarah yang kaya dan menarik, berasal dari Mesir Kuno dan dihadiahkan kepada Amerika Serikat. Pengunjung dapat mengagumi keindahan dan kebesaran obelisk, serta belajar tentang arti dan makna simbolisnya yang mendalam.

4. Fable & Lark: Storied Adventure

Menawarkan tur museum interaktif yang menarik dan unik, Fable & Lark: Storied Adventure terinspirasi oleh kisah-kisah dongeng dan fantasi. Para pengunjung dapat mengeksplorasi karya seni dengan cara baru, menggunakan kisah-kisah ikonik untuk membuka pemahaman yang lebih dalam tentang seni dan cerita. Tur ini cocok untuk keluarga dan individu yang mencari pengalaman yang menghibur dan mendidik di museum.

Dari menjelajahi keindahan alam di Central Park, hingga museum Fable & Lark: Storied Adventure, daerah sekitar Metropolitan Museum of Art New York menawarkan berbagai atraksi wisata memikat bagi pengunjung dari segala usia dan minat.

PUTRI ANI

