Libur Lebaran, ITDC Buka Posko Wisatawan di Mandalika NTB dan Nusa Dua Bali

Iklan

TEMPO.CO, Mataram - Menyambut libur Lebaran 1445 H, destinasi wisata The Nusa Dua, Bali, dan The Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), bersiap menyambut para pengunjung. Di masing-masing destinasi The Nusa Dua dan The Mandalika mendirikan Posko Lebaran Seru 2024.

Posko Lebaran Seru 2024, didirikan untuk memastikan momen liburan tahun ini berjalan lancar, aman, nyaman dan untuk memastikan keselamatan para wisatawan dan pengunjung.

Posko Lebaran Seru di The Nusa Dua berlokasi di Tourist Information Center (TIC), dan beroperasi mulai Senin 8 April 2024 hingga 20 April 2024 dengan pelayanan 24 jam.

Posko Lebaran Seru di The Mandalika berlokasi di empat titik yaitu di area Kuta Beach Park (KBP), area Bazaar Mandalika, di depan area Pertamina Mandalika International Circuit, dan di area Bukit Merese. Keempat posko ini mulai beroperasi 9-21 April 2024, dengan jam operasional selama 24 jam pada 9-11 April dan 12 jam pada tanggal 12-21 April 2024 yang terbagi menjadi shift pagi dan malam.

Direktur Operasi ITDC Troy Warokka menjelaskan melalui keterangan persnya bahwa inisiatif ini adalah komitmen untuk menyambut kedatangan para wisatawan dan pengunjung selama libur Lebaran. ‘’Posko Lebaran Seru menjadi pusat informasi bagi wisatawan dan pengunjung, untuk dapat menikmati berbagai fasilitas dan layanan menarik yang disediakan di masing-masing destinasi,” katanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain layanan informasi, Posko Lebaran Seru di masing-masing kawasan dikelola InJourney Tourism Development Corporation (ITDC). Kawasan The Nusa Dua memiliki berbagai fasilitas menarik untuk menikmati liburan seperti Museum Pasifika, Bali Nusa Dua Theater (Devdan Show), Shopping Center Bali Collection, Manarai Beach House, Water Blow, dan penampilan Kecak & Barong Dance di Peninsula Island setiap hari Jumat mulai pukul 18.00-19.00 WITA.

Di The Mandalika beragam spot instagrammable yang dimiliki seperti Kuta Lane, area Kuta Beach Park, Pantai Seger, Tanjung Aan dan Bukit Merese, Mandalika Beach Club (MBC) serta beragam pilihan kuliner menarik yang dapat dinikmati wisatawan.

SUPRIYANTHO KHAFID

Pilihan Editor: 6 Cara Asyik Menikmati Malam di Kuta Mandalika