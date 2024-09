Rekomendasi Wisata Kuliner dengan Pemandangan Satwa Asia, Afrika, hingga Amerika

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bersantap sambil melihat pemandangan satwa-satwa tentu memberikan pengalaman yang tak tertandingi. Seperti ragam wisata kuliner yang dihadirkan Royal Safari Garden, destinasi wisata keluarga yang memadukan pengalaman menginap dengan edukasi alam dan satwa.

Bagi pecinta kuliner, resort tematik dan keluarga ini menghadirkan restoran dengan pengalaman kuliner yang berkesan. "Beragam kuliner yang ada di area ini agar memudahkan pengunjung yang menginap dan umum bisa merasakan sensasi hidangan istimewa," ujar Dian Sagita Andriyani, Marketing Manager Royal Safari Garden dalam keterangan tertulis.

Berikut ini restoran tematik di Royal Safari Garden dengan hidangan spesial dan ciri khas masing-masing.

1. De’Savana Restaurant

Restoran tematik ini menghadikan konsep hutan dan unik. Pengunjung bisa bersantap sambil ditemani satwa. Area Meerkat untuk melihat pemandangan nuansa Afrika ditemani Zebra, Meerkat dan Wallaby. Menu yang ditawarkan adalah hidangan khas Asia dan makanan Indonesia. Berlokasi di area lobby Royal Safari Garden, restoran ini buka 24 jam dan terbuka untuk umum.

2. Kanoopi Coffee and Pizza

Restoran ini menghadirkan konsep tematik Modern Jungle, untuk pengujung yang menyukai menu western seperti pizza, steak, sandwich, burger, gelato dan kopi. Lokasinya masih di area Lobby Royal Safari Garden, dan jam operasionalnya dari pukul 08.00 pagi hingga 21.00 malam.

3. Sky Garden Rooftop Resto

Restoran dengan konsep Sky Garden mengajak pengunjung untuk menikmati keindahan alam sambil menikmati hidangan berkualitas. Sambil menyantap hidangan khas Indonesia pengunjung bisa menikmati pemandangan pegunungan puncak Bogor yang indah.

4. Gyong Chi Restaurant

Buat pecinta makanan Korea, restoran ini menghadirkan konsep suasana ala Korea lengkap dengan menu khasnya. Seperti Korean Steamboat, Grill Korea BBQ, Crispy Chicken Korean BBQ, Korean Bento, Kimbab dan masih banyak lagi. Di restoran ini, pengunjung juga bisa melihat satwa Afrika, seperti Zebra, Meerkat, Wallaby dan Lemur.

5. Ayam Bakar Teras Savanna & Rempah Nusantara

Seperti namanya, restoran ini menyajikan hidangan ayam bakar dengan berbagai macam bumbu kaya rempah khas Indonesia. Disajikan dengan berbagai macam sambal dan dinikmati dengan nasi putih atau nasi liwet. Sedangkan Rempah Nusantara menawarkan hidangan beragam jenis soup dan soto khas Indonesia dengan cita rasa otentik.

6. Royal Fried Chicken

Ingin makan yang cepat saji saat rekreasi bisa bersantap di Royal Fried Chicken (RFC). Restoran ini menawarkan pilihan menu seperti Fried Chicken, Burger, Corn Dog, Friend Fries, Pisang Nugget, dan masih banyak lainnya.

