7 Rekomendasi All You Can Eat di Alam Sutera yang Enak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Alam Sutera merupakan salah satu destinasi favorit bagi pecinta kuliner di Tangerang. Kawasan ini tidak hanya menawarkan berbagai pilihan tempat makan yang menarik, tetapi juga menjadi surga bagi mereka yang menyukai konsep all you can eat.

Di Alam Sutera, ada banyak sekali restoran all you can eat yang menggugah selera. Anda bisa menemukan masakan Jepang hingga Korea dengan konsep makan sepuasnya yang siap memanjakan lidah dan perut.

Rekomendasi All You Can Eat di Alam Sutera

Baca juga: 5 Tips Terhindar dari Jebakan Turis saat Memilih Restoran

Jika Anda hendak makan di resto all you can eat, berikut adalah 7 tempat all you can eat di Alam Sutera yang wajib Anda coba.

1. Shabu Hachi

Shabu Hachi adalah salah satu tempat all you can eat favorit di Alam Sutera yang menyajikan hidangan shabu-shabu khas Jepang. Dengan pilihan daging yang beragam, sayuran segar, dan aneka saus yang bisa disesuaikan dengan selera, Shabu Hachi menawarkan pengalaman bersantap yang menyenangkan.

Selain itu, suasana restoran yang nyaman dengan dekorasi bergaya Jepang membuat pengalaman makan Anda semakin lengkap.

2. Pochajjang Korean BBQ

Baca juga: Tips Mencari Restoran saat Bepergian Hindari Pakai Google

Bagi Anda pecinta kuliner Korea, Pochajjang Korean BBQ di Alam Sutera menjadi pilihan yang tepat. Restoran ini terkenal dengan daging yang berkualitas dan bumbu khas Korea yang menggugah selera.

Selain itu, Pochajjang juga menawarkan berbagai hidangan pendamping seperti kimchi, japchae, dan aneka saus yang dapat dinikmati sepuasnya dengan harga yang terjangkau.

3. Hanamasa

Hanamasa adalah restoran all you can eat yang sudah terkenal di Indonesia, termasuk di Alam Sutera. Restoran ini menawarkan konsep yakiniku dan shabu-shabu dengan pilihan daging, seafood, dan sayuran yang lengkap.

Anda bisa menikmati berbagai jenis daging dan hidangan lainnya yang disajikan dengan saus dan bumbu khas Hanamasa. Suasana restoran yang luas dan nyaman menjadikannya pilihan ideal untuk makan bersama keluarga atau teman.

4. Shaburi & Kintan Buffet

Rekomendasi all you can eat di Alam Sutera selanjutnya adalah Shaburi & Kintan Buffet. Restoran ini menggabungkan dua konsep dalam satu tempat, yaitu shabu-shabu dan yakiniku.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Restoran ini juga menawarkan pilihan daging premium yang bisa Anda nikmati dengan berbagai jenis kuah dan saus. Selain daging, Shaburi & Kintan Buffet juga menyediakan berbagai pilihan sayuran, seafood, dan makanan penutup yang melimpah.

5. Gyu-Kaku Japanese BBQ

Gyu-Kaku Japanese BBQ menyajikan hidangan barbeque Jepang dengan konsep all you can eat yang berkualitas tinggi. Restoran ini menawarkan berbagai jenis daging, mulai dari wagyu, beef tongue, hingga chicken yang bisa dipanggang di meja Anda sendiri.

Dilengkapi dengan berbagai saus khas Jepang, Gyu-Kaku menawarkan pengalaman bersantap yang autentik dan lezat. Lokasinya yang strategis di Alam Sutera membuatnya mudah diakses dan menjadi tempat favorit bagi pecinta barbeque.

6. Onokabe

Jika Anda mencari restoran all you can eat di Alam Sutera dengan harga yang ramah di kantong, Onokabe Alam Sutera bisa jadi pilihan tepat.

Di sini, Anda bisa menikmati grill dan shabu-shabu sepuasnya selama dua jam. Pilihan daging yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari daging sapi, ayam, hingga seafood yang semuanya segar.

7. Magal Korean BBQ

Magal Korean BBQ adalah salah satu restoran all you can eat Korea yang terkenal di Alam Sutera. Restoran ini menawarkan berbagai pilihan daging dan hidangan khas Korea seperti bulgogi, samgyeopsal, dan bibimbap.

Dengan harga yang kompetitif, Anda bisa menikmati semua hidangan ini sepuasnya. Dekorasi restoran yang bergaya Korea dan pelayanan yang ramah menambah kenyamanan selama bersantap.

Pilihan Editor: Memahami Ala Carte, Sistem Menu yang Bisa Dipilih Sesuai Selera