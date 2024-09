Jarang Didatangi Wisatawan, Moldova Tawarkan Wisata Kebun Anggur hingga Warisan Budaya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Moldova mungkin negara yang asing jarang terdengar. Padahal negara ini menyimpan banyak hal menarik untuk dijelajahi. Jumlah wisatawan yang mengunjungi Chisinau, ibu kota Moldova, sangat bervariasi. Tapi diperkirakan ada sekitar satu juta pengunjung setiap tahunnya.

Moldova terletak di antara Ukraina dan Rumania. Tak heran jika negara di Eropa ini sering diabaikan karena aksesnya sulit. Meski tidak memiliki kemewahan dibandingkan tempat menarik lainnya di Eropa, Chisinau memiliki daya tarik tersendiri bagi yang senang petualangan.

Daya tarik pariwisata Moldova

Seperti dikutip dari laman resmi Moldova, bentuk pariwisata yang menjadi prioritas di negara ini adalah pedesaan, anggur dan budaya. Kawasan pedesaan dengan pertanian dan pemandangan yang indah, menawarkan berbagai layanan bagi wisatawan yang ingin tinggal di tengah alam. Wisatawan juga dapat menikmati aktivias dan kegiatan di pedesaan, sambil mempelajari cerita rakyat, hiburan dan tradisi setempat. Jangan lupa membawa kerajinan tangan yang dibuat warga setempat.

Salah satu daya tarik utama Moldova adalah warisan perkebunan anggurnya. Tradisi anggur di Moldova berusia lebih dari 7.000 tahun. Hari Anggur Nasional tahunan diadakan pada akhir pekan pertama bulan Oktober dan merupakan festival anggur terbesar di Eropa Timur.

Ada sekitar 150 kebun anggur di sana saat ini, dan 23 di antaranya menawarkan fasilitas dan pengalaman khusus untuk pengunjung. Seperti belajar tentang produksi anggur hingga mencicipinya. Wisatawan juga dapat menjelajahi jalur wisata "The Wine Road in the Republic of Moldova .

Tak hanya wisata anggur, Moldova juga memiliki warisan budaya, berupa 140 situs yang menarik untuk ditelusuri. Misalnya, situs Geto-Dacia dan benteng Romawi, aisa-sisa benteng abad pertengahan, kompleks arkeologi seperti Orheiul Vechi, biara gua, rumah bangsawan dan rumah petani menawarkan beragam atraksi pengunjung. Termasuk Chisinau, yang memiliki sejumlah monumen warisan budaya, berupa arsitektur domestik yang bagus dari abad ke-19 dan ke-20.

Ulasan wisatawan

Menurut blogger perjalanan, Nomadic Matt, ada banyak hal yang dapat dinikmati di ibu kota Eropa timur tersebut. "Di sini Anda dapat menemukan arsitektur Soviet yang klasik (dan suram) (serta arsitektur Brutalis tahun 1950-an), mosaik Soviet yang indah, banyak ruang hijau dan kafe, banyak museum menarik, dan kehidupan malam yang menyenangkan," ujarnya seperti dikutip dari laman Mirror.

Beberapa wisatawan yang pernah mengunjungi Moldova juga memberikan ulasan serupa. "Pemegang rekor dunia Guinness untuk koleksi anggur terbesar di dunia. Bagaimana Anda bisa melewatkan kunjungan ke sini?! Ada terowongan batu kapur sepanjang 200 km dan sebagian digunakan untuk penyimpanan anggur, itu sangat menarik," tulis pengguna TripAdvisor.

