Awal Mei 2024, Dua Event Internasional Digelar di Nusa Dua Bali

TEMPO.CO, Denpasar - Pekan pertama Mei 2024, The Nusa Dua Bali menjadu tuan rumah dua event internasional, Asia Pacific Media Forum (APMF) 2024 dan The 2nd UN Tourism Conference on Women Empowerment In Tourism in Asia Pacific 2024.

APMF yang diselenggarakan di Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada 1-3 Mei 2024 mengusung tema “Make Your Mark”. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 1.000 peserta dari berbagai negara termasuk ASEAN, Amerika Serikat, Jepang, dan Belanda.

APMF menyoroti dinamika dan tren industri pemasaran, media, dan komunikasi di tengah revolusi teknologi dan perkembangan pesat kecerdasan buatan (Artificial Intelligent/AI).

Rangkaian kegiatan APMF 2024 di antaranya, pembelajaran praktis melalui APMF Lab, pencarian inspirasi dan wawasan dalam sesi konferensi, pengalaman seru di Expo Immersive Playground, serta membangun koneksi yang bermakna melalui kesempatan networking.

I Made Agus Dwiatmika, General Manager The Nusa Dua Bali, mengatakan bersyukur tempat ini menjadi pilihan dan dipercaya sebagai tuan rumah event internasional. ‘’Kami sangat mengapresiasi kepercayaan dari pemerintah serta stakeholder," katanya.

BNDCC merupakan fasilitas MICE terintegrasi yang terletak di kawasan The Nusa Dua. BNDCC memiliki 44 ruang multifungsi termasuk aula sub-divisi seluas 4.400 meter persegi untuk memfasilitasi hingga 10.000 delegasi.

UN Tourism Conference on Women Empowerment In Tourism

Sementara The 2nd UN Tourism Conference on Women Empowerment In Tourism in Asia Pacific 2024, berlangsung di Bali International Convention Center (BICC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali, 2-4 Mei 2024. Event yang dihadiri oleh 200 peserta ini, terdiri dari UN Tourism officials, para menteri pariwisata perempuan, tokoh-tokoh perempuan industri pariwisata, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya dari wilayah Asia Pasifik.

Konferensi ini menekankan peran perempuan dalam sektor pariwisata, dengan menghadirkan beberapa tokoh penting perempuan sebagai pembicara antara lain, Perdana Menteri Samoa, Menteri Pariwisata Filipina, Menteri Pariwisata Laos, Menteri Pariwisata Thailand, Menteri Pariwisata Sierra Leane, dan Wakil Menteri Pariwisata Maladewa.

BICC The Westin Resort di Nusa Dua Bali, yang menjadi lokasi acara, memiliki fasilitas antara lain 26 ruang pertemuan, ruang pameran seluas 2.700 meter persegi, ballroom yang mampu menampung 2.500 orang serta auditorium dengan 506 kursi.

SUPRIYANTHO KHAFID

