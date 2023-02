Di Restoran Fine Dining tak Sekadar Bersantap Makanan

TEMPO.CO, Jakarta - Ada dua jenis restoran, fine dining dan kasual. Mengutip Cambridge University Press, restoran fine dining menyediakan konsep pengalaman makan mewah. Pengalaman tempat, hidangan, hingga pelayanan semuanya eksklusif.

Harga yang ditebus untuk reservasi pun premium di restoran fine dining. Ini konsep seni yang dihadirkan dalam meja makan. Bersantap tak hanya sekadar untuk mengenyangkan, tapi dinikmati keindahan dan kelezatannya.

Apa itu fine dining?

Fine dining biasanya untuk kencan, lamaran, atau menjamu tamu istimewa. Agenda makannya pun terkonsep dengan table manner atau etika makan tertentu. Mulai dari makanan pembuka atau appetizer, kemudian disambung dengan makanan utama atau main course. Setelah itu diakhiri dengan makanan penutup atau dessert.

Makanan yang disajikan ditangani langsung oleh koki bersertifikat atau paling tidak sudah lama berpengalaman. Restoran fine dining umumnya menggunakan bahan-bahan makanan yang tidak murah demi kualitas premium. Itu sebabnya, harganya mahal, walaupun mungkin porsi yang disajikan tak seberapa.

Saat makan bersantap di restoran fine dining cara berpakaian juga dipertimbangkan. Misalnya, busana yang nyaman, namun tetap formal. Orang tak bisa langsung datang, kemudian duduk memesan makanan di restoran fine dining, karena harus reservasi

Mengutip When Did People Start Eating in Restaurants, bermula dari toko yang menjual menu sup sehat, seperti Trois Frères dan La Grande Tavene de Londres. Restoran dibangun megah.

Seiring perkembangan zaman, muncul tempat-tempat makan mewah lainnya di seluruh dunia dengan konsep mewah. Mengutip Britannica, pemilik restoran pertama diyakini A. Boulanger. Ia penjual sup yang membuka bisnisnya di Paris pada 1765.

