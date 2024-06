Ragam Aktivitas Seru di Aloha PIK 2 Selama Liburan Sekolah, Menangkap Bebek hingga Menunggang Kuda

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tempat wisata bernuasa Hawaii Aloha PIK 2 menawarkan berbagai ragam aktivitas seru dan menarik selama periode liburan sekolah Juni-Juli 2024. Dari menangkap bebek, ikan, menunggang kuda poni, hingga nonton bareng (nobar) bagi para pencinta sepak bola dapat dilakukan di kawasan wisata pantai yang populer tersebut.

"Aloha PIK siap memeriahkan liburan panjang dengan menghadirkan berbagai kegiatan seru untuk seluruh anggota keluarga," ujar Operation Deputy Departemen Head Aloha PIK 2, Brian Alfa, Senin, 17 Juni 2024.

Menurut Brian, sejumlah kegiatan Aloha PIK 2 selama Juni hingga Juli 2024, dirancang untuk merangsang kreativitas, imajinasi, dan motorik ana-anak.

Berikut ragam aktivitas seru dan jadwalnya.

* Berkarya dan Bermain di Kids Art Space

Di Kids Art Space!, pengunjung terutama anak-anak dapat mengikuti berbagai sesi seni, berbelanja di bazar, menangkap bebek dan ikan, serta memberi makan ikan.

Kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk merangsang kreativitas, imajinasi, dan motorik anak-anak sambil bersenang-senang ini dapat dinikmati hingga 23 Juni 2024.

* Bertemu Hewan-Hewan Lucu di Sandy Hooves & Wooly Friends

Anak-anak dan keluarga dapat merasakan pengalaman yang menggemaskan

dengan menunggangi kuda Australia dan kuda poni di Sandy Hooves & Wooly

Friends. Selain itu, mereka juga dapat memberi makan kambing pygmy dan domba merino yang menggemaskan.

"Interaksi langsung dengan hewan-hewan ini akan memberikan pengalaman edukatif dan berkesan bagi anak-anak," kata Brian.

Pengalaman interaksi bersama hewan Sandy Hooves & Wooly Friends dapat

dinikmati oleh seluruh pengunjung Aloha mulai tanggal 14 Juni hingga 14 Juli

2024.

* Seru-seruan Nobar dengan Super Kick Off Match

Bagi para pecinta sepak bola, jangan lewatkan Super Kick Off Match di Aloha PIK. Nonton bareng pertandingan seru sambil menyantap hidangan lezat

dari bazaar F&B dan mengikuti berbagai acara bertema bola di antaranya

fashion show, dance competition, cat & dog fashion show, Fifa PS4 Competition,

dan meet and greet dengan pesepak bola Fadilah Nurrhaman, sampai dengan 23 Juni 2024.

Pengunjung juga bisa menikmati hiburan spektakuler dengan Art Performance by Get Up Edutainment. Pertunjukan ini akan menampilkan berbagai aksi menarik seperti sulap, musik, dan tarian yang akan memukau seluruh anggota keluarga, pada tanggal 16 Juni 2024.

Aloha PIK 2 buka setiap hari dari pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB. Untuk memasuki area, cukup menunjukkan bukti follow di area lobi utama maupun

lobi selatan Aloha PIK.

JONIANSYAH HARDJONO

