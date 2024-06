Turis Indonesia Senang Belanja saat Liburan ke Luar Negeri, Pengeluarannya Terbesar Keempat di Asia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran liburan ke luar negeri paling besar biasanya dialokasikan untuk tiket pesawat dan hotel. Di luar itu, keperluan makan, transportasi lokal, dan belanja sehari-hari lainnya juga perlu menjadi perhatian karena anggarannya pun tak sedikit. Untuk belanja sehari-hari itu, turis Indonesia berada di urutan keempat di Asia menurut situs web Inggris Merchant Machine.

Analis Merchant Machine menggunakan data UN Tourism 2022 untuk mengungkap berapa banyak rata-rata pengeluaran wisatawan di 94 negara saat liburan ke luar negeri. Wisatawan dari Singapura, Indonesia, dan Thailand masuk dalam 10 negara dengan pembelanja terbesar di Asia saat bepergian ke luar negeri, menurut situs tersebut.

Turis Korea Selatan Terbesar di Asia

Namun, di Asia, turis dengan belanja tertinggi adalah orang Korea Selatan. Menurut situs tersebut, rata-rata turis Korea Selatan menghabiskan $3.040 atau nyaris Rp50 juta per orang dalam setiap perjalanan liburan ke luar negeri, lebih banyak dibandingkan masyarakat lain di Asia.

Warga Singapura menempati peringkat kedua dengan rata-rata pengeluaran sebesar $2.966, arau Rp48,6 juta per orang untuk sekali perjalanan, diikuti oleh warga Taiwan $2.096 atau sekitar Rp34 juta.

Adapun turis Indonesia yang berada di urutan keempat rata-rata mengeluarkan uang belanja $1.861 atau Rp30,5 juta per perjalanan.

Thailand berada di peringkat kesembilan karena turis dari negara tersebut menghabiskan $1.183 atau sekitar Rp19 juta per perjalanan.

Dengan data UN Tourism, analis Merchant Machine menganalisis total pengeluaran keluar negeri untuk masing-masing negara, membaginya dengan total keberangkatan yang dilaporkan oleh beberapa negara sebagai pengunjung semalam.

Turis Australia Belanja Paling Besar

Dari 94 negara itu, terungkap bahwa turis dari Asutralia tercatat paling banyak mengeluarkan uang untuk belanja selama liburan. Rata-rata warga Australia menghabiskan $3.078 atau sekitar Rp50,5 juta per perjalanan, lebih banyak dibandingkan negara lain di dunia.

Menurut Merchant Machine, orang Australia benar-benar menikmati liburan mereka. Selain itu, bisa jadi warga Australia punya lebih banyak uang untuk dibelanjakan, mengingat gaji rata-rata di sana termasuk yang tertinggi dibandingkan negara The Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD mana pun. Adapun destinasi pilihan wisata luar negeri orang Australia antara lain Selandia Baru dan Indonesia.

