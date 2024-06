7 Rekomendasi Wisata Kuliner di Bali, Ada Warung Tekor dan Warung yang Bayar Sukarela

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bali menjadi salah satu destinasi wisata impian banyak orang. Selain karena panorama alam dan kearifan lokalnya, Bali juga memiliki kuliner yang kaya rempah dengan cita rasa khas dan menggugah selera. Sehingga, belum lengkap rasanya jika berlibur ke Bali tanpa mencoba kuliner khas Bali.

Dikutip dari berbagai sumber, berikut wisata kuliner di Bali yang dapat Anda kunjung:

1. Warung Mak Beng

Rekomendasi pertama kuliner Bali, adalah Warung Mak Beng. Warung ini terletak di Jalan Hang Tuah No.45, Sanur Kaja, Denpasar Selatan dan Jl. Hang Tuah No.51, Sanur Kaja, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali.

Warung Mak Beng masuk dalam 10 besar dari 100 Most Legendary Restaurants in The World versi TasteAtlas 23/24. Penghargaan ini diumumkan oleh situs panduan wisata kuliner autentik asal Kroasia itu pada Desember lalu.

Dalam catatan TasteAtlas, Warung Mak Beng terkenal dengan ikan gorengnya. Namun, para pelanggan setia warung tersebut mengatakan bahwa hal paling istimewa di warung makan ini adalah sambalnya.

2. Nasi Ayam Bu Oki

Warung nasi ayam Bu Oki juga tidak boleh dilewatkan saat Anda berkunjung ke Bali. Alamat berada di Jl. Siligita Jl. Raya Nusa Dua Selatan No.27, Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Bali.

Sesuai dengan namanya, menu utama di sini adalah nasi plus ayam. Tapi perbedaannya, warung nasi ayam Bu Oki ini menyediakan banyak jenis ayam dalam satu porsi. Ada ayam betutu, ayam suwir, ayam sambal matah, telur, sate lilit dan urap serta sambal.

3. Warung Bu Rini Serangan Seafood

Warung Bu Rini Serangan Seafood merupakan kuliner Bali kekinian yang wajib Anda coba. Terletak di Jl. Tukad Punggawa No.27, Serangan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, warung ini buka setiap hari pukul 11.00 hingga 21.00 WITA.

Sesuai dengan namanya, warung ini menjual berbagai seafood mulai dari cumi, lobster, udang, kepiting, dan kerapu. Olahan seafood di sini disukai banyak orang karena baunya yang tidak amis, wanginya yang harum dan bumbu-bumbu khas Bali yang berasa di lidah.

4. Ayam Betutu Khas Gilimanuk

Tempat makan di Bali yang tidak boleh dilewatkan adalah Ayam Betutu Khas Gilimanuk. Warung Ayam Betutu khas Gilimanuk terletak di Jalan Raya Tuban Nomor 2X, Kuta dan buka dari 08.30 - 22.00 WITA.

Menu dari warung ini adalah ayam betutu kuah, goreng, dan bakar. Sambalnya juga beragam seperti matah, embe dan cabai krinyi. Sambalnya memiliki rasa pedas yang pas dan ayamnya lembut dan tidak keras.

5. Warung Nasi Bali Men Weti

Kuliner di Bali selanjutnya ada Warung Nasi Bali Men Weti. Lokasinya berada di Jalan Segara Ayu, Sanur, Denpasar Indonesia. Warung ini tidak pernah sepi pengunjung karena lokasinya dekat dengan pantai dan tentunya rasa masakannya yang menggugah selera.

Saat jam makan siang, antrean pengunjung menguar di tempat makan ini. Seporsi nasi ayam terdiri dari ayam suir, telur, sate lilit, kerupuk kulit, kacang dan kerupuk kulit.

Sejumlah menu olahan hasil laut yang dimasak Dapur Bali Moela di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali, Kamis 29 Juni 2023. ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

6. Bali Moela

Warung makan Dapur Bali Moela terletak di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali. Pengunjung akan disambut dengan suasana klasik khas Bali tempo dulu. Dapur Bali Moela menyajikan masakan Bali, terutama olahan makanan laut karena desa itu berlokasi di pantai. Keunikannya adalah tidak ada menu tetap yang dijual sehingga menu hari itu tergantung hasil bumi dan tangkapan laut nelayan Desa Les.

Hasil laut, di antaranya ikan, gurita, dan cumi, langsung diolah dalam keadaan segar. Dengan begitu, pengunjung perlu melakukan pemesanan 1-2 hari sebelum kedatangan melalui akun Instagram warung itu agar bahan makanan dapat disesuaikan. Selain dapat menyaksikan langsung proses pengolahan yang dilakukan secara tradisional, setelah menyantap makanan, sistem pembayarannya menggunakan metode donasi sukarela sehingga tidak ada patokan harga yang harus dikeluarkan pengunjung.

7. Warung Nasi Tekor Mule Bali

Warung Nasi Tekor berlokasi di pintu masuk Desa Wisata Kesiman Kertalangu, Warung Nasi Tekor Mule Bali menghadirkan berbagai masakan serba Bali bernuansa tempo dulu di pedesaan.

Nasi Tekor di tempat ini menghadirkan menu serba ayam, yakni ayam gerang asem ala Bali Tengah, sate serapah ayam, jukut ares, ayam bakar sere lemo, lawar penyon ayam, jukut urab dengan tiga pilihan, yaitu kelor, bayem, dan gonde, serta ada juga sambel matah tuung, sambel embe, sambe sere lemo, dan pelengkap akhirnya adalah kacang.

Selain menu makanan yang membuat kita bernostalgia, konsep Warung Nasi ini dibuat seperti kubu atau rumah Bali yang sederhana lengkap dengan berbagai aksesori yang semakin memunjukkan kesan tempo dulu. Mulai dari bangunan, tempat duduk, tekor nasi, sampai dengan aksesori lainnya pun dibuat seperti tempo dulu.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I DWI LUCY SUSETIOWATI I MEUTIA MURTI DEWI I MILA NOVITA

