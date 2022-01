Tanggal Pembukaan Ghibli Park Diumumkan, Ini Bocoran Wahananya

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira bagi para penggemar Studio Ghibli. Tanggal pembukaan Ghibli Park pertama di dunia akhirnya diumumkan, yaitu pada 1 November 2022.

Ghibli Park adalah taman di Perfektur Aichi yang akan memuat segala hal tentang Studio Ghibli. Ada lima area yang sedang dibangun berdasar film-film Ghibli. Tiga area yang sedang dalam proses pembangunan, adalah Hill of Youth yang terinspirasi dari film Whisper of the Heart (1995) dan Howl's Moving Castle (2004), Giant Warehouse berdasarkan film Spirited Away (2001) dan Hutan Dondoko dari My Neighbor Totoro (1988).

Studio Ghibli pun telah mengungkapkan beberapa gambar baru dari taman tersebut yang menunjukkan konstruksi yang sedang berlangsung dan atraksi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Misalnya area hutan Dondoko yang terdapat rumah Satsuki dan Mei dari My Neighbor Totoro.

Tak hanya itu, patung kayu berbentuk Totoro yang disebut 'Dondoko-do' akan ditempatkan di belakang rumah Satsuki dan Mei. Menurut Chunichi Shimbun, bangunan tersebut akan setinggi 5,2 meter dan dapat memuat hingga lima anak sekaligus. Giant Warehouse Ghibli juga akan dibangun tiga kali lebih besar dari Museum Ghibli di Mitaka Tokyo.

Adapun dua area yang belum memulai pembangunan adalah Desa Mononoke dari film Princess Mononoke (1997) dan Lembah Penyihir yang diambil dari Kiki Delivery Service (1989) dan Howl's Moving Castle (2004).

Biro Pariwisata Aichi juga baru-baru ini merilis video berjudul 'Bermain bersama Angin' dan diproduksi oleh Studio Ghibli. Video tersebut memperkenalkan tempat-tempat wisata terbaik di prefektur Aichi, termasuk rumah Satsuki dan Mei dari 'My Neighbor Totoro' di Ghibli Park.

TIMEOUT | ANTARA

Baca juga: 5 Tempat di Jepang ini Mirip Latar Film Spirited Away Studio Ghibli

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.