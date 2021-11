5 Istilah Tingkat Kematangan Steak, Jangan Tahunya Well Done Saja

TEMPO.CO, Jakarta - Sebelum makan dan memesan steak, pahami dulu beberapa istilah olahan daging steak. Steak menjadi satu menu makanan favorit di dunia.

Salah satu istilah dalam steak adalah soal tingkat kematangan daging, ada 5 tingkat jenis kematangan daging, berikut ini pemaparannya:

1. Rare

Istilah Rare ini merupakan istilah kematangan steak yang hampir mentah, sehingga tekstur kematangan daging hanya di bagian luarnya saja, sedangkan bagian dalamnya cenderung mentah.

Daging dengan tingkat kematangan rare membuat daging terasa lebih manis, aroma dagingnya lebih kuat jika dibandingkan dengan jenis kematangan steak lainnya.

2. Medium Rare

Steak medium-rare biasanya dimasak salam suhu sekitar 130 derajat hingga 135 derajat Fahrenheit. Daging tingkat medium rare punya tekstur daging yang kenyal.

3. Medium

Medium merupakan tingkat kematangan steak paling pas, tidak cenderung mentah tapi tidak terlalu matang. Pada tingkat medium, warna daging cenderung cokelat dan bagian dalamnya hanya sedikit pink. Tingkat kematangan medium biasanya menggunakan suhu 60 derajat sampai 65 derajat celcius.

4. Medium Well

Tingkat medium well biasanya dimasak menggunakan suhu antara 65-69 derajat celcius. Tingkat medium well termasuk tingkat kematangan yang juga disukai oleh masyarakat Indonesia.

Pada tingkat kematangan ini, daging bagian dalam pink sebagian dan bagian luar daging cenderung cokelat gelap. Tekstur dagingnya tidak berminyak (juicy) tapi kekenyalannya dagingnya jadi terasa lumayan padat.

5. Well Done

Daging steak dengan tingkat kematangan well done biasanya dimasak dengan suhu berkisar 70 sampai 90 derajay celcius. Tingkat kematangan well done sangat kentara dari warna daging yang menonjol, biasanya ditandai dengan warna cokelat gelap dan tekstur daging kenyal. Biasanya untuk mengetahui kondisi keempukan daging menggunakan jempol.

TIKA AYU

