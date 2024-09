5 Objek Wisata Ikonik di Roma yang Dikunjungi Emily di Emily in Paris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Emily In Paris season 4 bagian kedua telah tayang sejak 12 September lalu. Di bagian kedua ini, Emily Cooper (Lily Collins) dikisahkan berkenalan dengan Marcello (Eugenio Franceschini), laki-laki Italia, saat sedang bermain ski lalu tak sengaja bertemu kembali dengannya di lokasi turnamen polo. Emily lalu mengajak Marcello mengunjungi tempat-tempat favoritnya di Paris.

Marcello mengundang Emily ke Roma. Mereka berkeliling kota menggunakan Vespa dan melewati tempat-tempat wisata ikonik di ibu kota Italia itu.

1. Colosseum

Emily terkagum-kagum saat mereka melewati Colosseum, salah satu tujuan wisata paling populer di kota itu. Bangunan berusia hampir 2.000 tahun itu didatangi jutaan pengunjung setiap tahun. Jalan-jalan di sekitar bangunan bersejarah itu sering kali dipadati mobil dan minivan, sementara trotoar biasanya dipadati wisatawan.

Bangunan megah yang dibuat atas perintah Kaisar Vespasian itu merupakan bentuk penghormatan bagi Kekaisaran Romawi yang berkembang pesat. Awalnya digunakan sebagai tempat pertarungan gladiator.

2. Air Mancur Trevi

Emily dan Marcello singgah di Air Mancur Trevi, objek wisata dari abad ke-18. Emily baru menyadari bahwa mereka berada di Air Mancur Trevi saat mereka berbelok di sudut jalan.

Objek wisata paling ramai di Roma itu terlihat sepi, tidak seperti di kehidupan nyata. Antrean pengunjung mengular di sudut Piazza di Trevi.

Karena sepi, Emily dapat melakukan momen melempar koin yang sempurna tanpa harus disikut oleh wisatawan lain. Melempar koin ke air mancur merupakan ritual para pengunjung di sana. Tradisi ini konon berasal dari film tahun 1950-an "Three Coins in the Fountain."

Marcello mengajari Emily cara melempar yang benar, yakni membelakangi air mancur, melempar koin dengan tangan kanan melewati bahu kiri. Seperti yang dijelaskan Marcello, jika pengunjung melempar satu koin, suatu hari ia akan kembali mengunjungi Roma. Lempar koin kedua, dan dia akan menemukan kisah cinta yang baru. Dan jika melempar untuk ketiga kali, ia akan mendapatkan pernikahan ala Romawi. Emily berhenti di lemparan kedua.

Koin-koin yang dilempar wisatawan ke air mancur dikumpulkan secara berkala dan disumbangkan untuk amal.

3. Bukit Janiculum

Keduanya menikmati pemandangan kota dari puncak Bukit Janiculum, tempat lain yang terlihat sangat sunyi. Bukit ini mungkin bukan salah satu tempat wisata paling terkenal di kota itu, tapi tempat itu selalu ramai, dan sering kali dipenuhi mobil, kereta wisata, dan toko suvenir keliling.

Dari tempat romantis itu, pengunjung bisa melihat pemandangan spektakuler ke seluruh kota Roma.

4. Hotel Eden

Hotel pilihan Emily di Roma adalah hotel mewah bintang lima di Via Veneto, jalan terkenal yang menjadi inspirasi bagi film klasik Italia La Dolce Vita. Salah satu hotel mewah di Roma itu berusia 135 tahun.

5. Piazza Mattei

Mindy yang baru putus cinta menyusul Emily terbang ke Roma. Saat berjalan-jalan di alun-alun kecil yang terletak di Jewish Quarter Roma bersama sahabatnya, tiba-tiba Emily mendapat ide membuat lagu.

Alun-alun kecil di Roma ini dikelilingi oleh istana-istana yang megah. Di sekelilingnya terdapat Palazzo Costaguti, yang bagian dalamnya memiliki langit-langit yang dihiasi lukisan fresko yang indah oleh Guercino, Domenichino, Lanfranco. Di tengah alun-alun kecil ini terdapat salah satu air mancur terindah di Roma, Air Mancur Kura-kura, yang dibangun pada paruh kedua abad ke-16 dengan desain oleh Giacomo Della Porta dan dengan patung perunggu oleh Taddeo Landini.

