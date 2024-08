Yogyakarta Kota Termurah Kedua di Asia Menurut Agoda

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Platform perjalanan digital Agoda mengungkapkan daftar terbaru destinasi paling murah di seluruh Asia bagi wisatawan pada bulan Agustus dan September tahun ini. Yogyakarta berada di posisi kedua setelah Hat Yai di Thailand.

Yogyakarta merupakan salah satu kota yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Menurut data 2023, kota ini didatangi lebih dari 7 juta wisatawan lokal maupun mancanegara.

Menurut data Agoda, Hat Yai di Thailand menjadi destinasi wisata termurah di Asia dengan tarif kamar rata-rata US$36 atau Rp561 ribu per malam. Adapun Yogyakarta di Indonesia dengan $38 atau Rp593 ribu per malam.

Kuching di Malaysia berada di posisi ketiga, dengan tarif kamar rata-rata $54 atau Rp842 ribu, diikuti oleh Pulau Siargao di Filipina dan Da Lat di Dataran Tinggi Tengah Vietnam, keduanya seharga $57 atau Rp889 ribu.

Destinasi lainnya adalah Narita di Jepang US$58 atau Rp905 ribu per malam, Goa di India $66 atau Rp1 juta per malam, Taichung di Taiwan $96 atau Rp1,5 juta per malam, dan Busan di Korea Selatan $113 atau Rp1,8 juta.

Untuk menyusun daftar tersebut, Agoda menganalisis tarif kamar rata-rata di destinasi wisata untuk periode 15 Agustus-30 September berdasarkan data pemesanan yang dilakukan antara 15 Juni dan 7 Juli tahun ini.

Mengenal Hat Yai

Terletak di wilayah selatan Thailand dekat perbatasan Malaysia, Hat Yai terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah dan kuil-kuil Buddha. Kuil paling terkenal di sana adalah Hat Yai Nai atau Wat Hat Yai Nai, rumah bagi patung berbaring terbesar ketiga di planet ini.

Dibandingkan dengan tempat wisata Thailand lainnya seperti Phuket dan Bangkok, Hay Yai cenderung tersembunyi. Kota ini menawarkan perpaduan unik antara pengalaman budaya, kelezatan kuliner, dan petualangan belanja.

