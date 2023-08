Rumah Pantai Ashton Kutcher dan Mila Kunis di Santa Barbara Disewakan di Airbnb

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ashton Kutcher dan Mila Kunis mengundang wisatawan untuk tinggal di guest house mereka. Aktor The Your Place or Mine, 45, dan Kunis mengumumkan di Instagram bahwa mereka telah bermitra dengan Airbnb untuk menyewakan guest house di platform Airbnb.

Dalam klip pendek, Kutcher terlihat duduk di sebelah Kunis di depan rumah pantai mereka di Santa Barbara County dan bercerita tentang ide tersebut.

Baca Juga: Kebakaran Hutan Wisatawan Diminta Meninggalkan Pulau Maui

“Ini lebih bodoh daripada kumis saya, sumpah,” kata aktor itu, yang dia jawab sambil tertawa, “Saya yakin. Ide apa ini?”

“Saya pikir kita harus membuat orang asing datang dan tinggal bersama kita di pantai. Sangat menyenangkan di sini," dia melanjutkan.

Kutcher menjelaskan bahwa mengajak orang lain tinggal bersama mereka lalu jalan-jalan seperti teman lama adalah ide paling gila yang pernah dia buat.

Baca Juga: Rumah yang Disewakan Airbnb Ini Dipenuhi Aturan Seperti Museum

Dia lalu membagikan link ke rumah yang dinamai "Ashton & Mila's Oceanfront Oasis".

Rumah pantai Ashton Kutcher dan Mila Kunis yang disewakan di Airbnb (Airbnb)

Kesempatan untuk memesan rumah itu dibuka pada Rabu, 16 Agustus 2023, pukul 10 PST.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Rumah ini dapat menampung empat orang, ada dua dua kamar tidur yang berisi satu tempat tidur, dan satu kamar mandi.

Pasangan itu menggambarkan rumah pantai sebagai rumah kedua mereka yang sempurna, dengan pemandangan pegunungan Santa Ynez. Rumah itu dilengkapi dengan banyak hal penting seperti wifi, kamera keamanan, handuk, sabun, dan tisu toilet, tidak termasuk beberapa fasilitas lain, seperti mesin cuci, AC, pengering rambut, atau sampo.

Dalam keterangan, disebutkan bahwa saat berada di rumah pantai, para tamu dapat mendaki jalan setapak terdekat dan menikmati pemandangan panorama yang indah, menikmati secangkir kopi di pantai dan jajanan dan toko lokal yang hanya berjarak beberapa langkah dari garis pantai.

Mereka juga akan menyambut tamu pada saat kedatangan dan memastikan mereka mendapatkan semua kebutuhan untuk masa inap yang menyenangkan di pantai.

Pengumuman tersebut tidak terlalu mengejutkan karena Kutcher adalah investor di Airbnb, bersama dengan perusahaan lain seperti Uber, Spotify, dan Warby Parker, menurut CNBC.

Ashton Kutcher juga memiliki hubungan khusus dengan perusahaan persewaan liburan, setelah mengungkapkan di sebuah panel di Airbnb Open 2016 bahwa dia tinggal di Airbnb selama setahun setelah perceraiannya dengan Demi Moore.

Pilihan Editor: Gwyneth Paltrow Sewakan Rumah Montecito di Airbnb