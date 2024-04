Cicip Kuliner Fukuoka dengan Cita Rasa Lokal, Udon Saus Mentai hingga Sushi Dibalut Panko

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fukuoka, kota yang terletak di pesisir utara Pulau Kyushu, Jepang. Kota ini menawarkan hidangan lezat dari kedai-kedai di pinggir jalan hingga restoran kelas atas.

Bagi pecinta kuliner, kota ini salah satu destinasi untuk merasakan cita rasa otentik Jepang. Namun kalau belum sempat ke Fukuoka atau rindu kulinernya, tak perlu jauh-jauh. Restoran asli Jepang, Genki Sushi, menghadirkan sepuluh menu baru yang terinspirasi kuliner khas Fukuoka.

Kesepuluh menu itu bagian dari "From Japan to You" yang sukses menghadirkan cita rasa kuliner kota di Jepang lainnya sejak tahun lalu. Di antaranya Hokkaido, Osaka, dan Tokyo.

Sepuluh menu yang terinspirasi kuliner Fukuoka, Jepang. (dok. Genki Sushi)

Kuliner Jepang yang diadaptasi dengan cita rasa lokal

Marketing manager Genki Sushi Indonesia, Siti Ayu Rakhmi, mengatakan, "From Japan to You" mengajak pecinta kuliner berwisata ke Jepang melalui menu-menu khusus. "Kota-kota yang dipilih memang yang favorit untuk menjadi destinasi liburan dan kuliner. Sebenarnya masih banyak kota lain di Jepang yang bisa digali cita rasa kulinernya," katanya saat preview menu baru itu, di Jakarta, Jumat 26 April 2024.

Siti Ayu Rakhmi menambahkan meski ciri khas kuliner Jepang menggunakan bahan-bahan segar dan minim bahan tambahan seperti saus mentai, menu-menu yang ditawarkan sudah diadaptasi dengan cita rasa khas Indonesia.

"Lidah pasar lokal masih suka yang digoreng-goreng, pedas, mayo, mentai, keju, jadi sebisa mungkin kita tetap mempertahankan cita rasa otentik Jepang yang disesuaikan dengan lidang orang Indonesia," ujarnya.

Salah satu menu baru Genki Suhi yang terinspirasi kuliner Fukuoka, Supreme Fuku Roll. TEMPO/Yunia Pratiwi

Selanjutnya review menu baru terinspirasi kuliner Fukuoka