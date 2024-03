Serial Netflix One Day Bikin Pulau di Yunani Ini Banyak Dikunjungi Wisatawan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jika mengikuti serial Netfix populer berjudul One Day, penonton akan menyaksikan momen liburan dua tokoh utamanya di sebuah pulau Yunani, Paros. Terletak di jantung Laut Aegea, pulau Paros yang indah ini memikat hati wisatawan di seluruh dunia yang ingin mengikuti jejak karakter favorit mereka.

Destinasi wisata Yunani ini kurang dikenal ini karena selalu dibayangi oleh destinasi tetangganya yang lebih terkenal, seperti Santorini dan Mykonos. Tapi, belakangan pulau ini mengalami lonjakan minat yang luar biasa. Pemesanan Airbnb telah melonjak sebesar 32 persen setelah acara populer tersebut dirilis.

Kisah cinta yang pahit antara Emma Morley dan Dexter Mayhew (diperankan oleh Ambika Mod dan Leo Woodall) ini diawali dengan pertemuan pada 15 Juli 1988, di hari kelulusan mereka dari Universitas Edinburgh. Mereka bertemu di setiap tanggal yang sama selama 20 tahun ke depan.

Di episode empat One Day, Emma dan Dexter melakukan liburan penuh drama ke Paros, sebuah pulau Yunani yang menawan di jantung kepulauan Cyclades di Laut Aegea. Paros juga merupakan rumah bagi desa-desa indah yang penuh dengan pesona Cycladic di mana pemirsa dapat melihat sekilas Parikia, ibu kota pulau dan pelabuhan utama, yang ditampilkan dalam serial tersebut. Kota ini memiliki bangunan-bangunan cantik bercat putih yang dihiasi dengan bugenvil berwarna-warni, jalan-jalan sempit berbatu, dan kawasan pejalan kaki tepi laut yang ramai dengan deretan bar dan kafe. Serial ini juga difilmkan di pantai pulau dan di Pelabuhan Naoussa di pulau itu.

Amanda Cupples, manajer umum Airbnb untuk Inggris dan Eropa Utara, kepada Gloucestershire Live, mengatakan bahwa One Day telah membawa salah satu pulau Yunani ini jadi perhatian pemirsa

“Mencerminkan pengalaman karakter Emma dan Dexter, para tamu dapat memulai petualangan mereka sendiri yang terinspirasi dari One Day, menciptakan kenangan berharga yang akan bertahan seumur hidup," kata dia, seperti dilansir Euronews.

One Day bukan satu-satunya acara TV yang membuat destinasi wisata diserbu wisatawan. Dalam beberapa tahun terakhir, tren baru dalam perjalanan muncul, disebut dengan set-jetting.

Laporan Tren Perjalanan Global 2023 oleh American Express menemukan bahwa 70 persen Gen Z dan milenial mendapatkan inspirasi perjalanan mereka dari film atau acara TV yang baru-baru ini mereka tonton. Expedia juga melaporkan bahwa hampir 40 persen wisatawan global memesan perjalanan berdasarkan destinasi yang mereka temui di acara TV atau film. Selain One Day, data menunjukkan bahwa acara TV seperti The Tourist, White Lotus, Emily in Paris, dan Game of Thrones ada di daftar teratas serial yang sangat memengaruhi keputusan destinasi wisatawan.

