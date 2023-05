10 Hotel Dekat Stasiun Balapan Solo dengan Harga Ramah di Kantong

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Stasiun Balapan Solo atau yang disebut juga Stasiun Balapan adalah salah satu stasiun pemberhentian utama kereta api di Kota Surakarta atau Kota Solo. Hal ini memungkinkan banyaknya juga wisatawan yang turun dari stasiun. Bagi wisatawan dari luar kota, terdapat sejumlah hotel dekat Stasiun Solo Balapan yang bisa jadi pilihan untuk menginap.

Beberapa hotel dekat Stasiun Balapan Solo menawarkan fasilitas yang menarik. Bahkan sejumlah hotelnya mematok tarif yang murah dengan fasilitas memadai. Untuk itu, berikut adalah rekomendasi hotel dekat stasiun Solo Balapan yang bisa dijadikan Anda pilihan.

Rekomendasi Hotel Dekat Stasiun Solo Balapan

1. Pose In Hotel Solo

Hotel Pose In Solo. Foto: Instagram.

Pose In Hotel hanya berjarak 200 meter dari Stasiun Balapan atau bisa ditempuh selama dua menit dengan berjalan kaki. Hotel bintang tiga ini menyediakan beragam jenis kamar dan fasilitas seperti restoran, kolam renang, ruang pertemuan, dan lainnya. Hotel ini berada di Jalan Walter Monginsidi Nomor 125, Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Tarif menginap di Pose In Hotel Solo mulai dari Rp 255 ribu per malam.

2. Twin Star Hotel

Twin Star Hotel Solo berada di Jalan Natuna Nomor 4, Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Hotel ini berjarak sekitar 550 meter, atau tujuh menit dengan berjalan kaki dari Stasiun Balapan. Terdapat fasilitas seperti restoran, wifi, air hangat, dan lainnya. Tarif menginap di Twin Star Hotel Solo mulai dari Rp 222 ribu per malam.

3. Hotel Loji

Loji Hotel Solo. Foto: Instagram.

Hotel dekat Stasiun Balapan Solo lainnya adalah Loji Hotel Solo. Hotel ini jaraknya hanya sekitar 350 meter dari stasiun atau bisa dijangkau selama empat menit dengan berjalan kaki. Hotel ini beralamat di Jalan Hasanudin 134, Punggawan, Kota Solo. Tarif menginap di Loji Hotel Solo mulai dari Rp 238 ribu per malam.

4. Swiss-Belhotel Solo

Jika Anda ingin merasakan sensasi menginap di hotel kelas atas dengan pemandangan kota dan fasilitas terbaik, hotel ini menjadi pilihan menarik. Swiss-Belhotel Solo berada di Jalan Nasional Rute 15 dan berjarak sekitar 2 km dari Pasar Triwindu Ngarsopuro. Hotel ini berlokasi di Jalan A. Yani No.45, RT.002/RW.006, Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. Tarif menginap di hotel ini mulai dari Rp 780 ribu per malam.

5. Amaris Hotel Sriwedari Solo

Hotel selanjutnya yang dekat dengan Stasiun Solo Balapan adalah Amaris Hotel Sriwedari Solo. Hotel ini berlokasi di Jalan Kebangkitan Nasional Nomor 24, Sriwedari, Laweyan, Kota Solo. Hotel ini menawarkan konsep modern minimalis dengan ciri khas warna hijau, oranye, biru, dan kuning. Tarif menginap di Amaris Hotel Sriwedari Solo mulai dari Rp 280 ribu per malam.

6. Hotel Agas Internasional

Hotel Agas Internasional terletak Jl. Doktor Moewardi No.44, Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. Lokasinya cukup strategis berada dekat dengan mall dan beberapa destinasi wisata. Selain itu, hotel ini juga dilengkapi kolam renang yang bisa Anda gunakan. Tarif menginapnya mulai dari Rp 237 ribu per malam.

7. Hotel Grand Orchid Solo

Hotel bintang 3 ini terletak di Jl. Gajahmada No.29, Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Hotel ini dapat diakses dengan berjalan kaki 11 menit dari Istana Mangkunegaran, serta berjarak 2 km dari Benteng Vastenburg. Tarif per malamnya mulai dari Rp 274 ribu.

8. Hotel Dana Solo

Hotel Dana Solo. Foto: Instagram @hoteldanasolo.

Hotel Dana Solo bisa jadi pilihan karena hanya berjarak 2,1 kilometer dari Stasiun Balapan. Lokasinya berada di Jalan Slamet Riyadi Nomor 286, Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Solo. Hotel ini menawarkan konsep tradisional Jawa, mulai dari bangunan hingga perabotan yang digunakan. Tarif menginapnya mulai dari Rp 245 ribu per malam.

9. Kusuma Sahid Prince Hotel

Hotel mewah ini berjarak 12 menit dengan berjalan kaki dari Istana Mangkunegaran. Kamarnya simpel dan dilengkapi dengan area duduk, TV layar datar, Wi-Fi gratis, alat pembuat teh dan kopi, serta minibar. Fasilitas lainnya meliputi kolam renang outdoor dengan bar, serta spa dan gym. Hotel ini berada di Jalan Sugiyopranoto No.20, Kp. Baru, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta dan menawarkan tarif mulai dari Rp 427 ribu per malam.

10. Dinasty Smart Hotel

Rekomendasi hotel dekat Stasiun Balapan Solo lainnya yakni Dinasty Smart Hotel. Tak hanya dekat dengan stasiun, hotel ini juga dekat dengan terminal tirtonadi Solo. Hotel ini menawarkan kamar yang bersih dan nyaman serta fasilitas menarik seperti tempat gym dan kolam renang. Lokasinya berada di Jl. MT Haryono No.80, Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan tarif menginapnya mulai dari Rp 216 ribu per malam.

RIZKI DEWI AYU

