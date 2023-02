Diusulkan Jadi Warisan Budaya Dunia, Sumbu Filosofi Yogyakarta Masuk Sidang UNESCO Tahun ini

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kawasan sumbu filosofi Yogyakarta pada September 2023 dijadwalkan masuk sidang UNESCO di Riyadh, Arab Saudi untuk diputuskan apakah bisa disetujui menjadi kawasan warisan budaya dunia.

Kawasan sumbu filosofi yang diusulkan sebagai warisan budaya tak benda dunia itu merujuk garis imajiner landmark atau kawasan yang menghubungkan titik Panggung Krapyak dan Tugu Yogyakarta yang turut melintasi Malioboro serta Keraton Yogyakarta. "Harapannya pengajuan sumbu filosofi Yogyakarta ini bisa lolos sidang UNESCO dan makin memperkaya warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ahad, 5 Februari 2023.

Pada Agustus 2022, tim penilai dari UNESCO telah lebih dulu menyambangi dan menilai langsung kawasan sumbu filosofi Yogyakarta. Tim itu menilai fakta di lapangan terkait usulan sumbu filosofi sebagai warisan dunia kategori 'The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks'.

Lalu pada Jumat, 3 Februari lalu di Kantor Gubernur DIY, Sultan HB X telah bertemu dengan Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Riset dan Teknologi Hilmar Farid untuk membahas kemungkinannya apakah akan hadir langsung dalam sidang UNESCO soal sumbu filosofi itu. "Saya belum bisa memastikan bisa hadir atau tidak saat sidang, mungkin nanti mengajukan permohonan saja, harapannya pengajuan sumbu filosofi ini bisa terealisasi,” kata Sultan.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid mengatakan sumbu filosofi Yogyakarta posisinya sudah masuk nominasi dan akan turut dibahas dalam sidang Komite Warisan Budaya UNESCO pada September mendatang. “Kami mulai membahas persiapan menjelang sidang UNESCO itu," kata dia.

Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Lakshmi Pratiwi mengatakan saat ini pihaknya sedang berproses mempersiapkan semua dokumen terkait pengajuan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya UNESCO yang dibutuhkan saat sidang. Targetnya, semua dokumen siap pada 28 Februari 2023. "Akhir Februari ini semua sudah harus siap karena harus segera dikirim kepada Delegasi Tetap RI untuk UNESCO di Paris, Prancis," kata dia.

