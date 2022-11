Sambut Libur Akhir Tahun, Obelix Village Yogyakarta Beroperasi Sampai 15 Jam

TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai destinasi di Yogyakarta mulai bersiap menyambut libur Natal dan Tahun Baru atau libur akhir tahun. Salah satunya dengan memperpanjang durasi waktu operasional agar wisatawan dapat lebih berlama-lama saat berkunjung.

Destinasi yang membuka jam operasional cukup lama di Yogyakarta itu salah satunya wahana rekreasi keluarga, Obelix Village yang terletak di Jalan Kenangan, Padukuhan Krandon Pandowoharjo Kabupaten Sleman Yogyakarta.

"Untuk hari Senin hingga Jumat kami buka mulai pukul 08.00 - 21.00 WIB tapi saat akhir pekan dan Hari Libur Nasional mulai pukul 07.00 - 22.00 WIB" kata Monika Priyatno, Manajer Operasional Obelix Village, Senin, 14 November 2022.

Monika mengatakan perpanjangan jam operasional itu diharapkan bisa mengakomodir pengunjung untuk menikmati berbagai wahana yang cukup lengkap di tempat itu. Destinasi itu dikenal memiliki sejumlah wahana untuk petualangan seru dan menarik yang menyasar kelompol keluarga.

Di sana, wisatawan akan disambut dengan Little Zoo, Mini Farm, Flower Garden, Samui by Maison Daruma, Petit Paris Boulangerie, Restoran Kopi Ponti serta Secret River Deck. Little Zoo merupakan kebun binatang mini yang menjadi wahana paling disukai anak-anak.

"Di Little Zoo ini pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan sejumlah satwa diantaranya domba, kuda, kambing, rusa, angsa, ayam, kelinci, marmut, kura-kura, ular hingga biawak," kata Monika.

Ada pula burung merpati yang berkeliaran di sekitar sangkarnya yang unik. Pengunjung bisa pula memberi pakan langsung kepada satwa-satwa itu.

Tak cuma itu, pengunjung juga bisa foto bareng dengan sejumlah burung berbulu indah diantaranya Kakatua. Ada pula burung Hantu, burung Love Bird dan masih banyak lagi.

"Khusus pengunjung yang ingin menunggang kuda, kami juga sudah menyiapkan kuda tunggang yang bisa dimanfaatkan untuk mengelilingi Flower Garden di area kompleks Obelix Village," kata Monika yang menyebut tarif kuda tunggang itu sekitar Rp 50 ribu.

Wisatawan menyambangi kawasan destinasi Obelix Village. Dok. Istimewa

Sedangkan di wahan mini farm, menjadi tempat edukasi anak-anak untuk pengenalan sayur-sayuran. "Di area mini farm itu untuk pengenalan berbagai jenis sayuran kepada anak-anak seperti selada, kangkung, bayam, sawi, tomat, cabai dan tanaman lain yang dibudidayakan bersama petani setempat," kata Monika.

Tak kalah menarik dan saat ini paling diburu para pengunjung di destinasi Obelix Village itu yakni Secret River Deck. Lokasi ini merupakan pemandangan aliran sungai yang jernih dan bersih dengan suasana pedesaan sangat asri.

Di wahana Secret River Deck itu, wisatawan bisa mengobrol santai maupun selfie spot sembari menikmati suasana syahdu dan tersembunyi di atas aliran sungai. "Pengunjung juga bisa mengelilingi desa menggunakan gerobak sapi yang kami siapkan," kata Monika.

Harga tiket masuk Obelix Village itu dibanderol mulai dari Rp 20 ribuan dan pengunjung juga bisa menikmati live music setiap hari mulai pukul 16.00 - 20.00 WIB. Destinasi ini bisa dipertimbangkan untuk tujuan wisata libur akhir tahun nanti.

