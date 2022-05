Event Sport Tourism di NTB Pekan Ini, Balapan Offroad dan Mandalika Track Day

TEMPO.CO, Mataram - Nusa Tenggara Barat sudah dikenal setelah berhasil menjadi lokasi penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022. Beberapa event sport tourism atau wisata olahraga pun satu persatu akan digelar. Pekan ini akan digelar Seri I Offroad Nation Champion dan Mandalika Track Day.

Offroad Nation Champion akan digelar pada Sabtu dan Ahad, 21-22 Mei 2022 yang digagas oleh Ikatan Motor Indonesia Nusa Tenggara Barat (IMI NTB) yang diketuai Lalu Herman Mahaputra. Balapan akan dihelat di arena kebun kelapa milik penduduk di kawasan Malimbu Senggigi.

Sirkuit alam itu sesuai standar Indonesia Offroad Federation (IOF) dengan kontur tanah asli yang harus ada pohon untuk bisa menahan kendaraan. Sirkuit alam seluas sekitar enam hektare ini milik warga setempat.

Herman mengatakan ada sebanyak 30 orang dari luar daerah dan lokal yang sudah mendaftar. "Ada dua kategori rocky atau pemula dan pro," kata dia, Jumat, 20 Mei 2022.

Pada Sabtu, 21 Mei juga akan diselenggarakan Mandalika Track Day. Dalam event ini, komunitas serta pembalap akan diajak untuk mengelilingi Pertamina Mandalika Circuit menggunakan kendaraan khusus. Event ini sendiri terbagi menjadi tiga agenda, yaitu Track Day, Drift Show dan Drift Coach.

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria mengatakan kegiatan ini sebagai upaya turut mendukung perkembangan olahraga otomotif di tanah air. "Event ini merupakan salah satu bentuk kontribusi kami dalam memperkenalkan dan turut mendukung perkembangan olahraga otomotif di Indonesia, khususnya NTB," kata dia.

Selain itu, menurut Priandhi, event ini digelar untuk meramaikan sirkuit pasca event balap internasional MotoGP Mandalika pada Maret 2022 melalui kegiatan otomotif yang fun.

Kegiatan Track Day terbagi menjadi dua sesi, yakni sesi pagi dan sesi sore. Kedua sesi ini akan diikuti oleh 50 partisipan yang mengendarai dua mobil balap touring, 25 mobil dan 30 motor.

Bagi peserta yang mengikuti kegiatan Mandalika Track Day diwajibkan untuk membatasi kecepatan maksimal hingga 100 kilometer per jam. "Pembatasan kecepatan ini merupakan bentuk antisipasi kami kepada para pengendara dikarenakan para komunitas belum terbiasa dengan lintasan Pertamina Mandalika Circuit dan bukan pembalap profesional,” ujar Priandhi.

Event juga akan diisi dengan Drift Show yang diikuti oleh 8 drifter profesional serta terbagi menjadi dua sesi, yaitu Single Drift Show dan Tandem Drift Show. Pada sesi Drift Show ini, drifter profesional akan mengendarai empat kendaraan dan menampilkan tiga hingga lima kali drifting di sejumlah tikungan sirkuit. Nantinya, di setiap sesi drifting akan mengikutkan satu orang untuk duduk di samping pengemudi.

Priandhi menjelaskan bahwa drifting adalah seni keterampilan teknik mengemudi dengan kecepatan tinggi diimbangi dengan kontrol mobil. Pengemudi harus menguasai teknik menyetir dimana pengemudi akan membuat posisi mobil menjadi miring dan meluncur dari sisi ke sisi pada kecepatan setinggi mungkin.

"Dengan event ini, kami berharap masyarakat semakin mengenal jenis olahraga otomotif ini," kata Priandhi.

Pada event ini juga dilaksanakan pelatihan drifting. Pelatihan drifting ini dilaksanakan pada sesi Drift Coach di area paddock. Dalam kegiatan ini, para drifter nasional akan memberikan training mengenai teori drifting kepada 10-15 orang drift star dan rookie untuk mengikuti coaching. Coaching ini juga bertujuan untuk mencari bibit pembalap drifting baru dengan komunitas Indonesian Drift Community.

Masyarakat yang ingin masuk dan menyaksikan acara ini dikenai harga tiket, yaitu Rp 10 ribu per orang, Rp 20 ribu untuk motor dan satu pengendara serta Rp 30 ribu untuk mobil dan satu pengendara. Tiket akan dijual secara on the spot dan dapat dibeli di Ticket Box yang terletak di pintu masuk gerbang biru.

Priandhi mengharapkan event sport tourism ini dapat semakin menyemarakkan iklim olahraga otomotif sekaligus menarik banyak penyelenggara untuk menggelar event otomotif di Sirkuit Mandalika. "Selain itu, berharap event ini semakin mendukung positioning kawasan The Mandalika sebagai destinasi pariwisata sport tourism unggulan di Indonesia. Pada akhirnya mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke kawasan ini,” ujarnya.

