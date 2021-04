Lewat BTS Meal, McDonald's Hadirkan Menu Signature Spesial Bangtan Boys

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan makanan cepat saji McDonald's kembali akan merilis menu baru. Kali ini unik, karena berkolaborasi dengan grup idola Korea Selatan Bangtan Boys atau BTS. Menu itu diberi nama BTS Meal.

"Coming this May: The BTS Meal," cuit akun Twitter resmi @McDonald's pada Senin, 19 April 2021.

BTS Meal akan menyajikan makanan yang terdiri dari selera para anggota BTS. Menurut Soompi, nantinya akan ada 10 buah Chicken McNuggets, kentang goreng medium, minuman ringan medium, saus sambal dan satu saus spesial berupa cajun sauce yang tengah dikembangkan oleh McDonalds Korea.

Sajian unik itu akan tersedia di sekitar 50 negara mulai dari Korea Selatan, Amerika Serikat, Australia, Singapura, termasuk Indonesia. Namun perilisan di setiap negara berbeda-beda.

BTS Meal akan lebih dulu bisa dicicip oleh Army, para penggemar BTS, di Amerika Serikat pada 26 Mei. Selanjutnya di Korea Selatan pada 27 Mei mendatang.

Army Indonesia harus agak bersabar karena menurut jadwal, BTS Meal akan dirilis satu bulan kemudian, tepatnya pada 25 Juni 2021.

Baca juga: Jangan Salah, Nasi Padang dan Nasi Kapau Itu Berbeda