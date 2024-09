Mid-Autumn Festival di Gardens By The Bay Hadirkan Lentera yang Terinspirasi Masa Kecil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mid-Autumn Festival atau Festival Pertengahan Musim Gugur di Singapura dirayakan dengan semarak. Salah satunya di Gardens By The Bay, Singapura, yang menghadirkan beragam perayaan yang akan membangkitkan nostalgia masa kecil

Mid-Autumn Festival jatuh pada hari ke-15 bulan kedelapan penanggalan lunar, seperti dikutip dari laman Visit Singapore. Bulan purnama dianggap sebagai simbol reuni dan bersinar paling terang selama ini. Biasanya dirayakan dengan pesta melihat bulan bersama keluarga dan teman dan menikmati moon cake. Tradisi lainnya termasuk membawa lentera tradisional dengan lilin, hingga yang versi modern dengan baterai.

Pertunjukan lentera di Gardens By The Bay

Perayaan Mid-Autumn Festival di Gardens By the Bay tahun ini berlangsung mulai tanggal 4 hingga 22 September 2024. Dengan tema "Celebrations" menampilkan pertunjukan sembilan lentera yang terinspirasi masa kecil, seperti dikutip dari laman Travel and Leisure Asia. Termasuk satu set lentera khusus yang dirancang oleh ilustrator seni lokal Lee Kow Fong. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati pertunjukan budaya, lokakarya, sambil berkumpul dengan keluarga melalui beragam permainan karnaval dalam festival ini.

Pertunjukan lentera berlangsung setiap hari mulai 18.00 hingga 22.00 waktu setempat. Sembilan lentera yang ditampilkan termasuk Celebrations, The Shophouse, Bubbles Bliss, Joyful Childhood Memories: Folk Games from Korea, Vertical Mid-Autumn, Dragon Playground, Colonnade of Lights, Wishes Beneath the Moonlight, dan Colourful Blossoms.

Tahun ini pertama kalinya Mid-Autumn Festival di Gardens By The Bay berkolaborasi dengan seniman. Ilustrator seni Lee Kow Fong (juga dikenal sebagai Ah Guo) merancang lentera khusus yang bisa melayang ke atas dan ke bawah Danau Dragonfly.

Salah satu lentera Joyful Childhood Memories: Folk Games dari Korea, merayakan warisan budaya Korea, seperti dikutip dari website Gardens By The Bay. Lenteranya akan menampilkan tiga permainan rakyat anak-anak yang ikonik, yaitu Dak-ssaum (Adu Ayam), Jegichagi (Tendang Jegi) dan Kkamak-Japgi (Petak-Petak). Lentera tersebut dibuat dari kertas tradisional Korea, Hanji.

Pertunjukan menarik lainnya

Selain pertunjukan lentera, Mid-Autumn Festival di Gardens By The Bay juga akan menampilkan pertunjukan budaya, lokakarya interaktif, permainan karnaval, kedai makanan, dan banyak lentera gratis untuk pengunjung. Salah satunya yang menarik adalah Flower Carpet, dengan latar belakang Supertree Groove. Hamparan bunga yang menampilkan desain Taman Bermain Naga dan bunga nasional Papilionanthe Miss Joaquim, selebar 44 meter dan terbuat dari 75 ribu bunga krisan.

Pertunjukan menarik lainnya yang tak boleh dilewatkan adalah Garden Rhapsody – Tales of the Moon, di mana lampu dan musik menciptakan perpaudan yang memukau untuk semua indra di Supertree Grove. Pertunjukan ini digelar selama bulan September, pada pukul 19.45 dan 20.45 waktu setempat.

Beberapa aktivitas yang dapat diikuti antara lain Lantern Walk dengan lentera gratis, sesi kerajinan lentera untuk orang tua-anak, kelas apresiasi seni teh Tiongkok, pertunjukan guzheng, wahana karnaval, dan serangkaian pertunjukan oleh yIN Harmony, Reverberance, ZingO, dan lainnya.

