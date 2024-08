Dongkrak Kunjungan Wisatawan, Singapore Tourism Board-AirASia Luncurkan Livery Pesawat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai penerbangan AirAsia bersama Singapore Tourism Board (STB), Gardens by the Bay dan Mandai Wildlife Group meluncurkan livery pesawat Love, Singapore.

Peluncuran ini merupakan bagian dari kolaborasi untuk mempromosikan kunjungan wisatawan ke Singapura dari Malaysia, Thailand, dan Indonesia, yang bertepatan dengan puncak perjalanan akhir tahun di kawasan tersebut.

Executive Director, Southeast Asia of Singapore Tourism Board Terrence Voon mengatakan, bermitra dengan AirAsia dan para pemangku kepentingan pariwisata untuk menghadirkan daya tarik Singapura di langit regional. Berbagai acara dan pengalaman menarik yang ditawarkan, akan memberikan banyak alasan bagi wisatawan untuk berkunjung dan kembali ke Singapura tahun ini.

" Selain itu kami juga mendorong wisatawan untuk memanfaatkan penawaran menarik yang akan diluncurkan bersama livery pesawat 'Love, Singapore' untuk memesan liburan berikutnya ke Singapura," ujar Terrence Voon dalam keterangan tertulis, Jumat 23 Agustus 2024.

Livery atau serangkaian simbol, lambang, warna, dan pengenal digunakan pada cat pesawat Airbus A320 ini menampilkan desain khusus yang berisi ikon-ikon terkenal Singapura, termasuk Gardens by the Bay dan taman satwa Mandai Wildlife Group seperti Singapore Zoo dan Bird Paradise, serta Merli, karakter brand Singapura yang enerjik dan ramah yang terinspirasi oleh Merlion. Livery ini bertujuan untuk menginspirasi wisatawan regional agar kembali menemukan berbagai pengalaman beragam dan dinamis yang ditawarkan Singapura.

Managing Director AirAsia Malaysia, Captain Fareh Mazputra mengatakan, kerja sama dengan Singapore Tourism Board bertepatan dengan perayaan 20 tahun maskapai itu beroperasi di Singapura. " Saat ini, kami mengoperasikan 286 penerbangan mingguan dari dan menuju Singapura hanya dari Malaysia," kata Fareh. Adapun Indonesia AirAsia, kata Fareh, mengoperasikan 112 penerbangan mingguan dari dan menuju Jakarta, Bali dan Singapura.

Menurutnya rute Kuala Lumpur-Singapura, yang merupakan rute tersibuk di dunia, sangat penting untuk meningkatkan pariwisata dan kemitraan ini merupakan kesempatan sempurna untuk memanfaatkan jaringan penerbangan luas kami guna memperkuat hubungan antara negara-negara.

Senior Director of Business Development, Gardens by the Bay, Addison Goh menambahkan Gardens by the Bay merasa terhormat menjadi bagian dari kolaborasi antara AirAsia dan Singapore Tourism Board ini. Menurut Addison, sebagai taman pameran hortikultura yang baru-baru ini dinobatkan sebagai atraksi terbaik di Asia dan atraksi terbaik kedelapan di dunia dalam Penghargaan Traveller's Choice 2024 dari TripAdvisor, misi utama mereka adalah menyebarkan kecintaan terhadap dunia tumbuhan dengan cara-cara baru dan kreatif untuk menjangkau audiens yang lebih luas, bukan hanya pecinta alam.

"Ada begitu banyak yang kami tawarkan kepada pengunjung Singapura, dan kami bersemangat untuk berbagi apa yang kami lakukan dengan wisatawan dari seluruh kawasan,” ucapnya.

Gardens by the Bay, kata dia, sangat senang membawa keajaiban taman satwa mereka ke langit, dan dengan cara yang benar-benar unik. "Dengan pengalaman yang selalu berkembang mulai dari pertemuan dekat dengan satwa hingga acara musiman seperti HUT ke-30 Night Safari, selalu ada hal baru untuk dijelajahi di taman kami,' ujarnya.

Sebagai bagian dari kampanye 'Love, Singapore' pelanggan AirAsia yang memesan penerbangan ke Singapura dapat menikmati promosi khusus untuk tiket masuk taman atau memanfaatkan paket Park Hopper yang bernilai tinggi karena dapat mengakses empat taman dengan harga keduanya. "Ini adalah waktu yang tepat untuk mengunjungi Singapura dan menjelajahi keragaman satwa liarnya," kata Chief Sales and Marketing Officer, Mandai Wildlife Group, Jean Choi.

