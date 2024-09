4 Agenda Seru Jogja Coffee Week 2024 yang Digelar Awal September Ini

Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Lebarannya pecinta kopi Jogja Coffee Week 2024 akan digelar kembali di Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta, mulai 6 hingga 8 September 2024. Gelaran yang setiap harinya akan dimulai pukul 10 pagi hingga 9 malam itu setidaknya memilki empat event menarik bagi wisatawan yang berkunjung.

Apa saja acara itu ?

1. Mataram Coffee League

Salah satu ikon dalam gelaran Jogja Coffee Week yang tahun ini sudah masuk event ke 4 tak lain Mataram Coffee League. Ini merupakan kompetisi seru yang melibatkan para ahli kopi berlomba menjadi terbaik dalam kategori seperti Brewers Championship, Latte Art Championship, Cup Taster Championship, dan Roasting Championship

Kompetisi yang digelar 6-8 September itu berhadiah total jutaan rupiah, serta dinilai oleh para ahli kopi tingkat nasional. Pengunjung dalam ajang ini bakal dipertontonkan skill para barista membuat dan menyajikan kopi dengan teknik yang bisa membuat berdecak kagum sekaligus belajar pengalaman baru.

2. Take Over Bar

Take Over Bar atau biasa juga disebut Bar Take Over bakal menjadi satu ajang menarik bagi pengunjung Jogja Coffee Week 2024. Event ini akan digelar satu hari saja saat pembukaan tanggal 6 September 2024.

Istilah ini merujuk pada suatu kedai kopi yang mengundang atau mendatangkan barista tamu untuk bergabung dan unjuk kebolehan dalam mengolah kopi di tempat yang disambangi. Barista tamu itu sementara akan mengambil alih menu di kedai kopi tertentu dan memperlihatkan keahlian dalam menyeduh dan menyajikan kopi andalannya masing-masing.

3. Lelang Mesin Roasting Kopi

Bagi kamu pegiat atau pecinta kopi yang ingin membuka atau mengembangkan usaha kedai kopi, bisa ikut dalam acara Lelang Mesin Roasting Kopi di Jogja Coffee Week 2024 ini. Sederet mesin roasting merek kenamaan bakal di lelang pada tanggal 8 September atau akhir event itu. Pelelang yang beruntung bisa mendapatkan mesin impiannya dengan harga lebih miring.

4. Kompetisi Fotografi

Ajang Jogja Coffee Week 2024 ini juga menyelenggarakan kompetisi fotografi yang terbuka untuk umum selama perhelatan berlangsung. Kompetisi fotografi berhadiah jutaan rupiah ini menyediakan tiga tema besar yakni Coffee Culture, Coffee with View, dan Once Upon a Time in a Coffee Shop.

Selain terdapat Juara Utama (Juara 1-3), ada pula Juara Favorit untuk setiap tema. Menariknya, dalam kompetisi ini peserta hanya diperbolehkan mengedit foto sebatas Tonal Control (Brightness, Contrast, Level, Curve, dan lainnya). Selain itu hasil foto yang masuk dalam nominasi pemenang akan dipajang saat event berlangsung.

Ketua Organizing Committee Jogja Coffee Week 2024 Rahadi Saptata Abra menuturkan event tahun ini mengusung tema besar Experience Difference. "Lewat tema itu event ini jadi ajang pertemuan yang memperkuat jaringan antar pelaku industri kopi dari seluruh Indonesia, dan mengajak pengunjung merayakan keanekaragaman kopi nusantara," kata Rahadi, Sabtu 31 Agustus 2024.

Rahadi menambahkan dalam event ini acaranya terbagi tiga kategori besar.

Mulai dari exhibition, coffeetalk, workshop, hingga coffeetainment. "Untuk pamerannya tahun ini kami menghadirkan lebih dari 100 tenant dengan zonasi tematik dari berbagai sektor industri kopi mulai hulu hingga ke hilir," kata dia.

