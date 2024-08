10 Kota Paling Populer sebagai Destinasi Liburan 2024, Dubai Nomor Satu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - TikTok sering memberikan inspirasi bagi penggunanya untuk memutuskan tujuan liburan selanjutnya. Dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan, aplikasi ini juga memberikan data untuk menentukan destinasi liburan paling populer pada 2024.

Pakar perjalanan di Bounce telah menggunakan data dari TikTok untuk menganalisis jumlah unggahan guna mengidentifikasi destinasi perjalanan yang paling banyak ditonton di TikTok pada 2024. Menurut data tersebut, terdapat 10 destinasi paling populer. Dubai di urutan pertama.

Dubai

Dubai adalah kota terpopuler di TikTok dengan lebih dari 29,7 juta unggahan. Kota yang terletak di Uni Emirat Arab ini ideal bagi wisatawan yang menyukai gaya hidup mewah, karena kota ini memiliki hotel bintang lima terbanyak kedua di dunia.

Salah satu hotel terpopuler adalah Atlantis bertema laut, The Palm, yang memiliki lebih dari 1.500 kamar dan pemandangan cakrawala Dubai yang menakjubkan. Kota ini juga memiliki taman air terbesar di dunia dan Akuarium Lost Chambers.

London

Di posisi kedua ada London, dengan lebih dari 10,3 juta unggahan di TikTok. Kota ini merupakan salah satu kota yang paling banyak dikunjungi di Eropa, yang menarik lebih dari 18 juta pengunjung setiap tahunnya. London memiliki banyak bangunan terkenal, termasuk Istana Buckingham, Trafalgar Square, London Eye, dan empat Situs Warisan Dunia.

Paris

Kota ketiga terpopuler di TikTok adalah Paris, dengan lebih dari 8,8 juta unggahan. Kota ini merupakan tempat yang ideal untuk dikunjungi bagi mereka yang gemar bepergian secara berkelanjutan, karena kota ini memiliki salah satu sistem transportasi paling berkelanjutan di dunia dan merupakan satu dari dua kota yang telah menerima Penghargaan Transportasi Berkelanjutan dua kali.

Istanbul

Di posisi keempat adalah Istanbul, dengan lebih dari 8,1 juta unggahan di TikTok. Kota ini merupakan kota terbesar di Turki dan juga kota terpadat di Eropa. Meskipun bukan ibu kota resmi negara tersebut, kota ini dianggap sebagai ibu kota ekonomi, budaya, dan sejarah Turki. Pada 2010, Istanbul dinobatkan sebagai Ibu Kota Kebudayaan Eropa.

New York

Kota kelima terpopuler di TikTok adalah New York, dengan lebih dari 7,2 juta unggahan. Kota ini, yang dikenal sebagai The Big Apple, merupakan kota terpadat di AS, dengan sekitar 8,5 juta orang yang tinggal di sana. Kota ini terdiri dari lima distrik: Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens, dan Staten Island.

Berikut daftar destinasi yang paling banyak ditonton di TikTok

1. Dubai, Uni Emirat Arab

2. London, Inggris Raya

3. Paris, Prancis

4. Istanbul, Turki

5. New York, Amerika Serikat

6. Miami, Amerika Serikat

7. Chicago, Amerika Serikat

8. Abu Dhabi, Uni Emirat Arab

9. Madrid, Spanyol

10. Toronto, Kanada

