Sisi Lain Traveling ke Dubai: Ramah Backpacker dan Mengedepankan Inklusivitas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dubai dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang terkesan mewah dan harga yang fantastis. Namun ternyata, kota tempat gedung tertinggi dunia Burj Khalifa itu kini mulai menampilkan sisi lain yang belum banyak diketahui.

Senior Manager of International Operations Department of Economy and Tourism (DET) Dubai Shahab Shayan menjelaskan bahwa Dubai tidak hanya tempat liburan yang mewah, tetapi juga sebanding atau worth it dengan pengalaman yang ditawarkan.

“Dubai tidak hanya menawarkan pengalaman yang mewah, tapi juga dengan budget value yang ramah bagi backpacker, mengedepankan inklusivitas, keamanan, hingga lanskap keindahan alamnya,” kata Shahab pada acara bertajuk "Best of Both Worlds: Let’s meet in the Middle, Let’s meet in Dubai" yang digelar oleh DET di Jakarta Pusat pada Selasa, 3 Oktober 2023.

Acara tersebut menekankan Dubai sebagai destinasi populer yang semakin digemari oleh wisatawan Indonesia. Lantas, apa saja sisi lain yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang traveling ke Dubai? Berikut informasi selengkapnya.

Senior Manager International Operations Department of Economy and Tourism Dubai, Shahab Shayan dalam acara media luncheon bertema “Best of Both Worlds: Let’s Meet in the Middle, Let’s Meet in Dubai" di Jakarta Pusat, Selasa, 3 Oktober 2023. (Dok. Dubai Economy and Tourism)

Akomodasi tidak selalu berharga fantastis

Karena ramah backpacker, akomodasi di Dubai pun tak selalu berharga fantastis. Tidak seperti hotel atau penginapan di wilayah Eropa yang cukup mahal dengan fasilitas minim, Dubai menawarkan kemudahan bagi para pengunjungnya. Perjalanan mewah wisatawan akan terasa terjangkau dengan banyaknya fasilitas hotel bintang 3 yang mampu menyaingi kualitas hotel bintang 5 di destinasi wisata global. Fasilitas ini disediakan oleh pemerintah Dubai untuk wisatawan yang mengedepankan budget value.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Mulai Berfokus pada Responsible Traveler

Sebagai salah satu negara yang menjadi tujuan liburan populer, Dubai kini mulai mengedepankan upaya mereka dalam memfokuskan kenyamanan responsible traveler. Responsible traveler merupakan orang-orang yang pergi berlibur dengan mengedepankan sustainability dan selalu bertanggung jawab atas segala bentuk tindakan mereka di negara tempat tujuan berlibur.

Maka dari itu, DET ingin berfokus pada responsible traveler dengan memberikan rangkaian acara dan akomodasi yang sejalan dengan konsep yang dijunjung itu. “Daya tarik Dubai terletak pada gaya hidup dan kualitas hidup yang luar biasa, serta komitmen pemerintahan terhadap keamanan dan kemudahan akses bagi siapa pun yang tertarik untuk datang," kata Shahab.

Jadi, para backpacker, sudah siap berkunjung dan menikmati liburan yang tak terlupakan di Dubai?

INTAN SETIAWANTY

Pilihan Editor: Waktu Terbaik Mengunjungi Dubai untuk Cuaca Indah, Harga Lebih Murah, dan Tidak Ramai