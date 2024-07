Jadwal Kereta Prameks Jogja Kutoarjo 31 Juli-4 Agustus dan Cara Beli Tiketnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perjalanan dari Jogja ke Kutoarjo bisa ditempuh dengan kereta Prambanan Ekspress atau disingkat KA Prameks.

Jadwal kereta Prameks Jogja-Kutoarjo merupakan informasi penting bagi masyarakat yang rutin bepergian antara kedua kota tersebut. Untuk itu, simak jadwal kereta Prameks Jogja-Kutoarjo hari ini 31 Juli-4 Agustus 2024.

Baca juga: Jurus Teras Malioboro 1 Yogyakarta agar Disambangi Jutaan Wisatawan Tiap Tahun

Rute KA Prameks Jogja-Kutoarjo dimulai dari Stasiun Yogyakarta, Wates, Wojo, Jenar, hingga Stasiun Kutoarjo. Setiap harinya kereta ini melayani 5 rute perjalanan. Harga tiket KA Prameks Jogja-Kutoarjo adalah Rp8.000 untuk sekali keberangkatan.

Pembelian tiket untuk KA Prameks dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah via aplikasi Access by KAI, aplikasi C Access, dan langsung di loket stasiun.

Simak jadwal KA Prameks dari Yogyakarta ke Kutoarjo dan sebaliknya untuk pekan ini 31 Juli-4 Agustus 2024.

Jadwal Kereta Prameks Rute Jogja-Kutoarjo Agustus 2024

Stasiun Yogyakarta

06.37 WIB, 10.26 WIB, 13.49 WIB, dan 17.50 WIB

Stasiun Wates

07.05 WIB, 11.08 WIB, 14.17 WIB, dan 18.19 WIB

Stasiun Wojo

07.20 WIB, 11.23 WIB, 14.45 WIB, dan 18.34 WIB

Stasiun Jenar

07.30 WIB, 11.33 WIB, 14.56 WIB, dan 18.44 WIB

Tiba di Stasiun Kutoarjo

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

07.44 WIB, 11.47 WIB, 15.10 WIB, dan 18.58 WIB

Jadwal Kereta Prameks Rute Kutoarjo-Jogja Agustus 2024

Stasiun Kutoarjo

05.25 WIB, 09.05 WIB, 12.20 WIB, dan 16.05 WIB

Stasiun Jenar

05.41 WIB, 09.21 WIB, 12.35 WIB, dan 16.20 WIB

Stasiun Wojo

05.51 WIB, 09.32 WIB, 12.45 WIB, dan 16.30 WIB

Stasiun Wates

06.07 WIB, 09.48 WIB, 13.00 WIB, dan 16.45 WIB

Tiba di Stasiun Yogyakarta

06.35 WIB, 10.15 WIB, 13.27 WIB, dan 17.12 WIB

Cara Beli Tiket Prameks Jogja-Kutoarjo

Buka aplikasi Access by KAI yang sudah terinstal.

Login ke akun yang ada. Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran melalui aplikasi.

Ketuk menu "Lokal".

Pilih stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan, yaitu Stasiun Yogyakarta atau Stasiun Kutoarjo.

Tentukan tanggal keberangkatan dan jumlah penumpang, lalu ketuk "Cari Tiket KA Lokal".

Pilih jam keberangkatan yang diinginkan dan isi detail penumpang, kemudian ketuk "Lanjutkan".

Layar akan menampilkan data pemesanan. Ketuk "Lanjutkan".

Layar berikutnya akan menampilkan total pembayaran. Ketuk "Lanjutkan".

Beri centang pada kotak syarat dan ketentuan di rincian detail pemesanan, lalu ketuk "Bayar".

Bayar tiket menggunakan metode pembayaran yang tersedia.

RIZKI DEWI AYU

Pilihan Editor: Cara Lansia Dapatkan Potongan Harga Tiket Kereta Api dari PT KAI