Menilik Lokasi Syuting Red Swan di Korea hingga Filipina

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Red Swan sukses membawa penonton dalam cerita melodrama penuh aksi. Dibintangi oleh Kim Ha Neul dan Jung Ji Hoon atau Rain, drama ini juga mengajak penonton melewati lokasi-lokasi eksotis di Seoul dan Filipina.

Red Swan merupakakan drama bergenre makjang atau yang memiliki plot sangat berlebihan dan menyerupai kenyataan. Ceritanya berkisar pada Oh Wan Soo, diperankan Kim Ha Neul, yang lahir dari keluarga miskin tetapi menjadi pemain golf terkenal di dunia. Dia menikah dengan anak konglomerat Kim Yong Guk, yang diperankan Jung Gyu Woon. Pernikahannya berkedok untuk membayar hutang dan diwarnai perselingkuhan.

Sepuluh tahun berlalu hingga suatu malam ketika dia terjebak dalam baku tembak di Manila dan pengawalnya yang gagah berani, Seo Do Yoon, diperankan oleh Rain menyelamatkan nyawanya. Seiring berjalannya waktu, cinta berkembang di antara keduanya, sehingga membuka cinta segitiga yang berbahaya. Selain jalan cerita yang menarik beberapa lokasi syuting Red Swan juga menarik dikunjungi.

Menjelajahi lokasi syuting Red Swan

1. Conrad

Hotel Conrad membingkai pemandangan Sungai Han dan cakrawala Seoul. Terletak di pusat keuangan Yeouido, hotel ini merupakan salah satu dari empat bangunan yang membentuk IFC Seoul (Pusat Keuangan Internasional Seoul). Ini juga merupakan hotel pertama di Korea Selatan yang memperkenalkan teknologi pintar pada pengalaman perhotelan, memungkinkan para tamu menjelajahi internet, menggunakan media sosial, memutar konten pribadi, dan memiliki akses Wi-Fi di televisi.

2. Swiss Grand Hotel

Beberapa adegan dalam serial ini diambil di Swiss Grand Hotel Seoul yang mewah. Terletak di distrik Seodaemun yang indah, hotel ini memiliki kolam renang indoor yang mewah, spa lengkap dengan terapi kesehatan, dan beragam pilihan makanan dan minuman. Beberapa destinasi wisata terdekat dari hotel ini adalah Istana Gyeongbokgung, distrik Insadong, Myeong-dong, dan wilayah Hongdae.

3. Hill De Loci Country Club

Dalam Red Swan, Hill De Loci Country Club di Gangwon-do disulap menjadi lokasi syuting untuk adegan perkebunan keluarga Hwain Group. Klub ini terkenal dengan lapangan golfnya yang luas. Termasuk dalam 10 lapangan golf terbaik di Korea Selatan selama tiga tahun berturut-turut, yang menunjukkan praktik ramah lingkungan terbaik dan lanskap yang sangat indah. Selain menjelajahi lapangan, kagumi delapan danau dan fairways yang indah.

4. Museum Seni Batu Korea

Museum Seni Batu Korea merupakan museum unik yang didedikasikan untuk batu. Museum ini memamerkan patung batu nisan dan bangunan luar ruangan. Selain Red Swan, museum ini juga pernah ditampilkan dalam drama Korea populer Queen Of Tears.

5. City of Dreams

Tak hanya di Korea, lokasi syuting Red Swan juga diambil di Filipina, tepatnya di City of Dreams. Kawasan ini merupakan kompleks resor dan kasino yang luas, yang terletak di distrik Entertainment City di Parañaque, Metro Manila, Filipina.

City of Dreams dapat menjadi pilihan destinasi perjalanan di Filipina, yang menawarkan pengalaman kuliner dan akomodasi hingga pengalaman hiburan yang tak tertandingi. Misalnya bersantap di Nobu Restaurant, Crystal Dragon, Red Giner, Wave, dan The Tasting Room. Sedangkan untuk destinasi bersama keluarga kunjungi DreamPlay by DreamWorks, jelajahi arena bowling, atau nikmati pertunjukan langsung dan pertunjukan di Center Play.

TRAVEL AND LEISURE ASIA

