Pembangunan Lift di Pantai Kelingking Nusa Penida jadi Kontroversi, Wisatawan Khawatir Keindahannya Rusak

TEMPO.CO, Jakarta - Pantai Kelingking di Nusa Penida, Klungkung, Bali, telah mendapatkan pengakuan global sebagai salah satu pantai terindah di dunia. Pada 2023, TripAdvisor menobatkan pantai ini sebagai pantai terbaik dalam kategori "Travellers' Choice Awards." Pantai Kelingking juga masuk dalam daftar 50 Best Beaches in the World yang dirilis oleh situs pemeringkat World’s 50 Best Beaches pada 2024.

Pantai Kelingking memiliki keindahan alamnya yang luar biasa dengan formasi tebingnya yang unik menyerupai bentuk T-Rex. Namun, daya tarik utama Pantai Kelingking tidak hanya terletak pada pemandangannya, tetapi juga pada perjalanan menuju pantai yang penuh tantangan. Untuk mencapai pantai, pengunjung harus menuruni tebing terjal dengan tangga sederhana.

Meskipun aksesnya sulit dan berbahaya, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan medan ekstrem, banyak wisatawan yang merasa perjalanan tersebut sepadan dengan pemandangan dan pengalaman yang ditawarkan.

Proyek Lift Kaca

Tantangan menuju Pantai Kelingking Nusa Penida tak lama lagi akan hilang. Saat ini, proyek pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking tengah dikerjakan. Lift setinggi 180 meter yang akan memudahkan akses ke pantai.

Namun, proyek yang dimulai Juli 2023 ini menjadi kontroversi. Beberapa wisatawan dan pecinta lingkungan khawatir bahwa pembangunan lift ini akan merusak keindahan alami dan keaslian Pantai Kelingking. Mereka menyebutnya sebagai "perusakan lingkungan" dan khawatir akan adanya pembangunan lebih lanjut seperti beach club atau hotel mewah yang dapat mengubah lanskap alami pantai tersebut.