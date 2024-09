Mengintip Lokasi Syuting The Lord of The Rings: Rings of Power Season 2 di Inggris Hingga Spanyol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Lord of the Rings: Rings of Power musim kedua yang sangat dinanti sudah tayang pada 29 Agustus lalu. Musim baru ini menampilkan penceritaan yang epik dan menakjubkan secara visual. Sebab itu, menarik untuk menjelajahi lokasi syutingnya.

The Lord of the Rings: Rings of Power akan menampilkan pengepungan Eregion yang telah lama ditunggu-tunggu dan memperlihatkan kembalinya Sauron. Diusir oleh Galadriel, tanpa pasukan atau sekutu, sang Pangeran Kegelapan yang telah bangkit kini harus mengandalkan kecerdikannya sendiri untuk membangun kembali kekuatannya.

Deretan pemerannya, selain Charlie Vickers sebagai Sauron, Morfydd Clark kembali sebagai Galadriel bersama Robert Aramayo sebagai Elrond, Owain Arthur sebagai Pangeran Durin IV, Ismael Cruz Córdova sebagai Arondir, Ema Horvath sebagai Eärien, Benjamin Walker sebagai Raja Tertinggi Gil-Galad, Peter Mullan sebagai Raja Durin III, Markella Kavenagh sebagai Nori Brandyfoot, Maxim Baldry sebagai Isildur dan Sophia Nomvete sebagai Putri Disa.

Lokasi syuting The Lord of the Rings: Rings of Power

Lokasi syuting musim pertama The Lord of the Rings: Rings of Power sebagian besar diambil di Selandia Baru. Sementara musim baru ini menampilkan pemandangan magis Inggris dan Kepulauan Canary, di Spanyol. Dengan bentang alam yang dramatis, Inggris kerap menjadi latar sempurna untuk proyek bersejarah dan fiksi fantasi, termasuk proyek ikonik seperti House of the Dragon (2022).

Taman Nasional Gunung Teide, Tenerife, Kepulauan Canary. Unsplash.com/Elijah G

Menurut laporan Dexerto, kru melakukan pengambilan gambar secara ekstensif di Bovingdon Airfield Studios, Chesham Road di Hertfordshire. Studio yang dibangun pada Perang Dunia II tersebut juga digunakan dalam film seperti Deadpool 3 (2024), dan Rogue One: A Star Wars Story (2016). Banyak adegan diambil di studio dengan VXF, lanksap Dunia Tengah menjadi lebih hidup di Inggris.

Destinasi populer ini juga menarik wisawatan dengan beberapa atraksi utama seperti London Eye, Stonehenge, Museum Sejarah Alam, Trafalgar Square, Westminster Abbey, Istana Buckingham, Windsor, Kastil Edinburgh, dan Warner Bros. Studio.

Seperti halnya Inggris, Spanyol juga menjadi favorit para pembuat acara fiksi fantasi. Termasuk The Lord of The Rings: The Rings of Power Musim 2 juga melakukan syuting di Tenerife, pulau terbesar di Kepulauan Canary, sebuah kepulauan Spanyol. Selama syuting, para kru dilaporkan tinggal di kota San Juan de la Rambla di Tenerife selama sekitar lima minggu.

Tenerife merupakan destinasi wisata yang indah, dihiasi dengan pantai-pantai berkilauan dan museum-museum yang kaya. Dari atraksi alam hingga pengalaman budaya yang kaya, banyak hal yang bisa dijelajahi di Tenerife. Atraksi utamanya, Taman Nasional Gunung Teide yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO, Taman Siam, Playa de las Teresitas di Santa Cruz, Museum Sains dan Kosmos, Cueva del Viento (sistem gua), Kedutaan Besar Hewan Loro Parque, Desa Masca, dan situs Bangkai Kapal Tabaiba.

