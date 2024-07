6 Lokasi Syuting House of The Dragon yang Menarik Dikunjungi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - House of the Dragon Season 2 mulai ditayangkan sejak pertengahan Juni 2024. Prekuel Game of Thrones ini juga disukai banyak orang. Selain jalan ceritanya, serial ini juga membawa penonton melewati beberapa destinasi yang indah dan kastil-kastil bersejarah yang bisa jadi rekomendasi perjalanan berikutnya.

House of the Dragon berdasarkan adaptasi novel Fire and Blood yang berlarar 200 tahun sebelum Game of Thrones. Bagi pecinta traveling wajib mengetahui lokasi syuting House of the Dragon yang bisa dikunjungi berikut ini.

1. Caceres

Caceres kota kecil Extremadura, Spanyol. Sejak menjadi lokasi syuting House of the Dragon kota ini merayakannya dengan festival City of Dragons saat musim gugur. Beberapa kegiatan dalam acara itu termasuk konferensi dengan kolaborator pertunjukan, kelas pertarungan pedang, pertarungan tombak abad pertengahan, konser, kontes cosplay, makan malam bertema, parade, dan ruang pelarian. Tidak hanya selama festival, wisatawan dapat mengikuti tur berpemandu ke semua lokasi syuting.

Caceres, Spanyol. Unsplash.com/Manuel Torres Garcia

Cacere memang identik dengan nuansa abad pertengahan. Dari jalan-jalan, menara, istana, dan tembok Gotik dan Renaisans tidak banyak berubah dalam beberapa abad terakhir. Bahkan lokasi syuting King's Landing yang terinspirasi era abad pertengahan hampir tidak memerlukan penyesuaian atau layar hijau apa pun. Wisatawan yang tertarik mengunjungi Caceres dapat mencapai tempat tersebut melalui Madrid, Lisbon atau Seville.

2. Cornwall

Cornwall memiliki banyak kesamaan dengan alam yang digambarkan dalam House of the Dragon. Dengan lanskap yang terjal, padang rumput hijau hingga situs bersejarah tak heran jika banyak adegan yang direkam di kota yang terletak di semenanjung barat daya Inggris ini.

Kastil St Michael's Mount, Cornwall, Inggris. Unsplash.com/Todd Wood

Holywell Bay misalnya, digunakan untuk menggambarkan pantai di bawah kastil High Tide di Driftmark, pusat House Velaryon. Pantai ini sebagai latar belakang pertempuran sengit antara Daemon Targaryen dan tentara bayaran Triachy dalam War of Stepstones.

Kalau kastil, yang menggambarkan abad pertengahan House of the Dragon adalah St Michael's Mount. Benteng kuno ini dijadikan lokasi kastil High Tide di pulau Driftmark. Mengungjui kastil ini akan membawa wisatawan ke masa lalu. Jelajahi tamannya yang menakjubkan dan nikmati pemandangan panorama yang luar biasa.

3. Derbyshire

Di musim pertama, Cave Dale di Castleton, Derbyshire menjadi lokasi untuk beberapa adegan ikonik. Termasuk sebagai lokasi utama untuk menceritakan kisah prajurit penunggang naga Pangeran Daemon Targaryen, yang diperankan oleh Matt Smith. Selain Cave Dale, Eldon Hill Quarry, dan Market Place juga menjadi beberapa lokasi pengambilan gambar utama di House of the Dragon.

Perbukitan dan formasi batu kapur Derbyshire menjadi salah satu alasan utama untuk mengambil beberapa adegan di sini. Selain pariwisata yang berkembang pesat karena lokasinya yang indah, Derbyshire juga terkenal dengan pertambangan batu bara dan tekniknya. Dari London, wisatawan dapat menggunakan bus menuju Derbyshire, yang memakan waktu sekitar lima jam.

4. Devon

Beberapa adegan akuatik dari serial ini diambil di berbagai pantai di Inggris. Termasuk Hartland Quay di Devob, pantai berpasir keemasan di Teluk Holywell; dan di dekatnya St. Cuthbert Well, sebuah gua yang terukir di tebing yang terbentuk dari gelombang laut.

Bagi pecinta matahari, pasir, dan pantai laut dapat mengunjungi Hartland Quay, yang keindahannya semakin diperkuat dengan tebing berbatu dan deburan ombak di pantai berkerikil. Jangan lupa menikmati hidangan laut segar lokal dengan minuman menyegarkan di Wreckers Retreat Bar. Untuk mencapai Devon, diperlukan waktu sekitar enam jam dari London dengan bus, dan lebih dari tiga jam dengan kereta api.

La Calahorra, Granada, Spanyol. Unsplash.com/Jorge Segovia

5. La Calahorra

Penggemar Game of Thrones tidak asing dengan Pentos, kota fiksi yang terletak di dekat lautan Westeros. Dan untuk menggambarkan Pentos, serial ini mengambil latar La Calahorra di sebelah timur Granada, Spanyol.

Di House of the Dragon, House Targaryen menggunakan kastil yang populer dengan nama Castillo de La Calahorra secara lokal. Asal usul kastil ini berasal dari bangsa Moor tetapi setelah mereka memeluk agama Kristen sebagai agama mereka, kastil ini diberikan kepada bangsawan Kristen setempat. Konon kastil ini juga berfungsi sebagai penjara pada masa Penaklukan Kembali Spanyol. Memiliki arsitektur gotik, kastil ini memiliki empat menara dan sebuah halaman.

6. Monsanto

Monsanto berdiri sejak 500 tahun lalu dan salah satu dari 12 desa bersejarah di Portugal. Kawasan ini menjadi rumah leluhur House Targaryen, Dragonstone, dalam House of the Dragon. Lanskapnya berupa formasi batuan prasejarah di puncak bukit, menara jam abad pertengahan, lanskap hijau subur, dan pondok granit yang terletak di antara batu-batu besar. Jalanannya diukir dari bebatuan kecil dan mendaki bukit yang sangat curam, juga dikenal sebagai Mons Sanctus. Menurut Komisi Film Portugis, sebuah kastil bernama Penha Garcia juga digambarkan dalam serial tersebut, karena pemandangannya yang indah.

