Traveling ke Hong Kong, 7 Destinasi Wisata Malam Ini Menarik Dikunjungi

TEMPO.CO, Jakarta - Kalau berkunjung ke Hong Kong sempatkan untuk menikmati suasana malam kota ini. Tidak hanya sekedar hiburan malam, ada banyak aktivitas untuk dapat mengenali dan mempelajari sejarah dan warisan budaya Hong Kong yang belum pernah ada sebelumnya.

Hong Kong memang kota yang tidak pernah tidur, ada banyak keajaiban wisata di tepi laut, puncak bukit atau jantung hutan kota. Selain itu berwisata malam hari terhindar dari paparan sinar matahari bukan? Berikut inin beberapa destinasi wisata malam hari di Hong Kong yang menarik dikunjungi.

1. Symphony of Lights di Victoria Harbour

Symphony of Lights pertunjukan cahaya dan suara ini diselenggarakan di Victoria Harbour setiap hari mulai jam 8 malam Pesta audio-visual luar ruangan yang memanjakan indra ini terbesar di dunia menurut Guinness World Records. Lebih dari 40 bangunan di Hong Kong dihiasi dengan campuran laser dan dekorasi cahaya untuk menciptakan pengalaman sensorik yang mendalam.

Ingin pengalaman lebih menarik, cobalah menikmati pertunjukan itu sambil naik kapal. Ada beberapa kapal pesiar malam, mulai dari 45 menit hingga 1,5 jam untuk naik dan menikmati pertunjukan sambil menyeruput minuman favorit Anda.

2. Pasar Malam Temple Street

Pasar Malam Temple Street merupakan pasar malam yang terkenal di Hong Kong. Terletak di sekitar Kuil Tin Hau, pasar dibanjiri oleh wisatawan dan penduduk lokal saat matahari terbenam. Selain berbelanja juga ada pertunjukan musik dan opera, serta peramal.

Jangan lupa untuk menawar harga yang ditawarkan pejual, saat membeli pakaian, barang elektronik, suvenir, barang antik, serta aksesori ponsel. Di sini wisatawan juga bisa mencicipi makanan, warung pinggir jalan menawarkan makanan laut lezat, nasi hot pot tanah liat, mie dengan pangsit, serta hidangan penutup puding tahu.

3. Tur hantu Wan Chai

Tur ini cocok bagi yang senang hal-hal gaib dan misterius. Meski namanya tur hantu, Wan Chai merupakan pusat bisnis dan hiburan yang ramai saat ini. Namun kawasan ini memiliki sejarah yang mengerikan. Konon selama Perang Dunia II, tentara Jepang menggunakan Wan Chai sebagai markas mereka. Para prajurit akan memenggal kepala orang dan merampas rumah penduduk.

Di tengah masa-masa sulit ini, mitos mengatakan bahwa orang-orang yang putus asa datang ke kawasan Nam Koo Terrace yang sepi di Wan Chai untuk mengakhiri hidupnya.

Kalau tertarik mengikuti tur berpemandu ini dapat memesan sebulan sebelumnya. Selama dua hingga tiga jam, wisatawan akan dipandu untuk mempelajari lebih dalam tentang lingkungan sekitar dan sejarahnya. Jadi pastikan untuk mengenakan pakaian dan alas kaki yang paling nyaman.

4. Pemandangan dari The Peak

The Peak menawarkan pemandangan indah, perbukitan, Pulau Lamma dan pulau lainnya hingga Victoria Habrour dari ketinggian 550 meter. Selain itu juga terdapat estoran, bar, museum, dan toko suvenir harganya terjangkau. Wisatawan dapat menggunakan trem untuk menuju The Peak. Sambil menuju The Peak, wisatawan juga bisa mengunjungi observatorium Sky Terrace 428 serta Madame Tussauds Hong Kong.

5. Wisata belanja di Mong Kok

Mong Kok jugsa pasar malam terkenal di Hong Kong. Wisatawan bisa mendapatkan barang-barang menarik untuk menarik perhatian di Ladies Market, berbelanja secara royal pada semua barang bermerek di Langham Place, jelajahi Fashion jalanan dan Sepatu Kets di Trendy Zone, atau masuki dunia video game, film, anime, dan patung di Sino Center. Selain itu, jangan lupa mencicpi bakso ikan kari yang gurih, tahu busuk, serta roti nanas manis di sela-sela berbelanja.

6. Stargazing dan kemping

Bagi pecinta astronomi nikmati suasana larut malam di Hong Kong Space Museum Astropark. Mseum luar angkasa ini memiliki luas 1.200 meter persegi. Dilengkapi dengan instrumen astronomi Tiongkok dan Barat sepanjang masa, untuk memahami sejarah astronomi dari zaman kuno hingga masa kini.

Di sini wisatawan juga bisa mendirikan kemah dan menyasikan hamparan bintang di atas langit. Tiket masuknya gratis dan tidak memerlukan reservasi sebelumnya untuk berkunjung.

7. Kayak di Pulau Cheung Chau

Pulau Cheung Chau terletak di 10 kilometer barat daya Pulau Hong Kong. Selain menginap, wisatawan juga dapat mencoba petualangan kayak di Cheung Chau dan lihat sekilas kehidupan malam Hong Kong yang berkilauan. Kalau beruntung bisa melihat cahaya bioluminesensi alga yang menyinari kayak. Setelah itu, tak lengkap jika tak mengunjungi pasar malam Cheung Chau yang terkenal dan mencoba roti, hidangan laut, dan minuman dingin khas pulau ini.

