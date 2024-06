7 Area Tematik Baru di Kapal Pesiar Disney Adventure

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Disney Adventure kapal terbaru Disney Cruise Line siap berlayar pada 2025 dari Singapura. Sesuai dengan ciri khas liburan kapal pesiar Disney yang menghadirkan hiburan kelas dunia. Disney Adventure akan membawa wisawatan mengarungi lautan sambil menikmati hiburan imersif dari dunia Disney, Pixar, dan Marvel.

Dengan tujuh area bertema imersif, yang terinspirasi tema inti Disney Storytelling, yaitu imajinasi, penemuan dan fantasi. Masing-masing area akan menghadirkan karakter luar biasa dan pengalaman tak terlupakan.

Taman yang menjadi pintu gerbang perjalanan

Pertama, Disney Imagination Garden, yang akan menjadi inti emosional dari Disney Adventure. Area ini juga menjadi pintu gebang para wisatawan melakukan perjalanan bersama Disney Adventure. "Ini merayakan 100 tahun kisah heroik dan mengharukan, Anda akan bertemu Mickey di sana, sumber inspirasi dari segalanya," ujar Laura Sanden Cabo, Portfolio Executive Creative Director, Walt Disney Imagineering, saat Virtual Media Update, Rabu 26 Juni 2024.

Disney Imagination Garden sebuah lembah yang memesona, taman yang menawan, serta tempat pertunjukan di ruang terbuka dalam satu lokasi yang sama. Para tamu akan bertemu Moana di lautan lepas hingga Mowgli di hutan rimba. Semangat penemuan akan menginspirasi para tamu untuk melampaui batasan, melihat sejauh mana mereka dapat melangkah, dan menjelajahi dunia-dunia mengejutkan yang belum pernah mereka temui sebelumnya yaitu area Disney Discovery Reef, San Fransokyo dan Wayfinder Bay.

Kapal Disney Adventure, Disney Cruise Line yang siap berlayar tahun 2025. (dok. Disney Cruise Line)

Tiga area pertemuan langit dan laut

Di Disney Discovery Reef, wisatawan keluarga dapat berbelanja dan bersantap di area yang dapat berubah secara dinamis. Dengan team karakter-karakter akuatik Walt Disney Animation Studios dan Pixar Animation Studios, termasuk “The Little Mermaid,” “Lilo & Stitch,” “Finding Nemo” dan“Luca.”

Di San Fransokyo Street yang terinspirasi “Big Hero 6” akan menjadi area hiburan keluarga yang penuh dengan energi dan atmosfer semarak. Sedangkan di Wayfinder Bay menghadirkan nuansa cakrawala saat langit bertemu dengan lautan. Ini adalah kawasan oase terbuka di bawah sinar matahari. Area sekitaran kolam renang bernuansa Kepulauan Pasifik dalam film “Moana”, menawarkan beberapa pemandangan laut dan langit di atas Disney Adventure.

Kisah favorit dan petualangan Disney

Area selanjutnya Town Square terinspirasi oleh kisah-kisah favorit bangsawan Disney yang tak lekang oleh waktu. Hutan fantasi ini akan diisi dengan berbagai gerai (toko), lounge, kafe, restoran, serta tempat hiburan dengan nuansa bunga-bunga dari film “Tangled,” “Cinderella,” “Frozen,” “Snow White and the Seven Dwarfs,” “The Princess and the Frog,” dan masih banyak lagi.

Sementara dua area berikutnya akan membawa penumpang menjelajahi berbagai pengalaman baru dari area Marvel Landing dan Toy Story Place. Di Marvel Landing, area ini menawarkan petualangan tingkat Avengers, dengan segala atraksi dan pengalaman baru yang menampilkan representasi imajinatif dari superhero favorit.

Sedangkan di Toy Story Place akan menginspirasi para tamu untuk menjelajahi, menciptakan, terhubung, dan bersenang-senang di area bermain interaktif yang unik, dengan tempat makan dengan tema khusus Toyt Story termasuk area bermain air.

Wisatawan yang ikut dalam kapal pesiar Disney Adventure ini juga akan menikmati jamuan makan berkualitas tinggi melalui restoran dengan berbagai konsep imajinatif. Sedangkan untuk kabinnya, ditata dengan sentuhan interior khas Disney yang dirancang untuk pengalaman berlibur keluarga.

