Menikmati Alam Tanpa Batas dengan Teknologi Imersif di Arte Museum Dubai

TEMPO.CO, Jakarta - Dubai menawarkan pengalaman unik dengan museum-museum modernnya. Salah satu yang tidak boleh dilewatkan adalah menikmati seni media imersif di Arte Museum.

Arte Museum Dubai terletak di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di dunia, Dubai Mall. Museum ini berada di lantai dua. Tempo berkesempatan merasakan pengalaman imersif ini dalam sebuah perjalanan dengan beberapa media atas undangan Department of Economy and Tourism of Dubai pada Maret lalu.

Museum ini tampil mencolok di antara gerai-gerai lain di Dubai Mall. Dari kejauhan, pengunjung bisa melihat visuasisi imersif yang menampilkan ombak di lautan sepanjang dinding luar museum. Bukan hanya gambarnya, suaranya deburannya pun mencuri perhatian.

Akshibisi imersif Waterfall Infinite di Arte Museum Dubai. TEMPO/Mila Novita

Tampilan Imersif Nuansa Alam

Memasuki museum ini, pengunjung disambut dengan ruangan yang seolah dikelilingi air terjun. Dinding, lantai, juga langit-langitnya menampilkan visualisasi air yang turun dari langit. Suara airnya mengantarkan pengunjung memasuki dunia lain.

Waterfall Infinite merupakan satu dari banyak ruang imersif di dalam museum ini. Setiap ruangan memberikan pengalaman yang berbeda dalam tema Eternal Nature atau Alam Kekal. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman dikepung deburan ombak, berada di taman bunga, kebun, bahkan melihat aurora di kutub bumi di dalam ruangan yang berbeda-beda.

Karya seni tersebut dihidupkan melalui perpaduan berbagai teknologi media digital dan kreativitas visual, menangkap esensi abadi alam dan presentasi realistis, memungkinkan pengunjung untuk merasakan alam tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Live Sketchbook Night Safari di Arte Museum Dubai. (Instagram/@artemuseum_dubai)

Menciptakan Satwa Sendiri

Namun, satu pengalaman bakal membuat pengunjung betah berada di museum ini adalah saat berada di area Live Sketchbook Night Safari. Ruangan ini dipenuhi anak-anak yang ingin merasakan berada di tengah hutan. Suara-suara satwa ditambah suara desiran angin yang menerpa pohon menciptakan pengalaman yang menakjubkan. Dinding-dinding dipenuhi dengan gambar hutan tropis dengan beragam satwa yang berlalu lalang seolah hidup.

Hal yang mengasyikkan di sini adalah pengunjung bisa menciptakan satwanya sendiri lalu menampilkannya sebagai bagian dari ekshibisi. Di ruangan ini terdapat beberapa meja panjang dengan kertas berisi sketsa beragam jenis satwa liar, dari gajah, zebra, rusa, rubah, sampai dengan singa. Di meja itu juga sudah terdapat krayon warna-warni dan alat pindai. Pengunjung bisa berkreasi memberi warna atau detail pada sketsa satwa tersebut.

Pengunjung anak-anak yang berasal dari berbagai negara terlihat antusias menciptakan satwanya sendiri. Untuk menampilkan kreasi satwa di ruang pamer imersif itu, pengunjung bisa memindainya. Tunggu beberapa menit sebelum gambar satwa tersebut tampil di ruangan imersif. Gambar satwa dua dimensi itu pun seolah diberi nyawa. Di ruang pamer, satwa akan berjalan mengikuti alur perjalanan kelompoknya lalu mengeluarkan suara yang persis seperti sungguhan. Pengalaman ini tampaknya begitu dinikmati pengunjung sehingga banyak yang membuatnya berulang-ulang dengan sketsa satwa yang berbeda.

Harga Tiket

Untuk menikmati visuaslisasi seni imersif ini, pengunjung harus membayar tiket reguler mulai dari AED129 atau sekitar Rp580 ribu per orang. Tapi jika ingin pengalaman lebih, pengunjung bisa membeli tiket VIP mulai dari harga AED249 atau sekitar Rp1,1 juta. Tiket ini sudah mencakup tur pribadi yang dipimpin pemandu, akses ke ruang VIP, minuman gratis, serta suvenir.

Arte Museum Dubai merupakan salah satu dari jaringan Arte Museum d'strick dari Korea yang tersebar di dunia. Pengalaman seni di museum ini juga bisa dinikmati di Las Vegas, Chengdu Cina, Hong Kong, serta Gangneung, Yeosu, Jeju, dan Busa di Korea.

