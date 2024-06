Menyusuri Puzzlewood Hutan Kuno Lokasi Syuting Film dan Ramah untuk Keluarga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi pecinta wisata alam dan petualangan, menyusuri hutan bisa menjadi pilihan inspirasi perjalanan berikutnya. Salah satunya menjelajahi hutan kuno, Puzzlewood, di Inggris. Kawasan ini juga terkenal sebagai lokasi syuting beberapa film dan serial televisi

Puzzlewood terletak di Coleford, Forest Dean, Gloucestershire, Inggris. Destinasi wisata ini memikat wisatawan dengan keindahan alamnya yang menakjubkan. Jalur sepanjang satu mil untuk akses ke hutan dibuat sejak abad ke-19. Saat ini, wisatawan dapat menikmati pemandangan indah melalui area yang memiliki formasi bebatuan unik, gua tersembunyi, pepohonan kuno, dan jalan setapak yang membingungkan.

Lokasi syuting film

Puzzlewood juga menjadi lokasi syuting beberapa film. Lingkungan yang unik sehingga ideal untuk semua jenis produksi bergaya fantasi, dokumenter atau pertunjukan lainnya. Beberapa film yang lokasi syutingnya di Puzzlewood antara lain, Star Wars: The Force Awakens tahun 2015, The Huntsman: Winter’s War tahun 2016, Jack the Giant Slayer tahun 2013, dan serial televisi Merlin tahun 2008-2012.

Selain itu, Puzzlewood juga ditampilkan dalam serial dokumenter Our Planet, Atlantis, Wizards vs Alien, Da Vinci Demons, Tree Fu Tom, Hidden Kingdoms, dan Secret Supper Club.

Destinasi ramah keluarga

Destinasi wisata ini juga ramah untuk anak-anak. Seperti video yang dibagikan akun TikTok @dayoutwiththekids. "Puzzlewood adalah hari yang luar biasa di musim panas ini, jalan-jalan alam ini ditampilkan dalam film Star Wars, Merlin, The Secret Garden dan Jack the Giant Slayer," tulis akun tersebut.

Dalam klip tersebut mengajak pengguna lainnya berkeliling hutan. Disebut sebagai hutan paling ajaib di Inggris, hutain ini telah menginspirasi beberapa penulis paling terkenal. Selain itu, tidak akan bosan mengajak anak-anak karena memiliki banyak hal untuk dijelajahi. Dari menyusuri jalur hutan dengan pepohonan yang berkelok-kelok, jembatan, titik pengamatan, formasi batuan yang menarik dan tidak biasa, gua rahasia, dan pepohonan kuno.

Cara masuk ke Puzzlewood

Kalau traveling ke Inggris dan ingin mengunjungi Puzzlewood dapat membeli tiket melalui website atau aplikasi. Harga tiket masuk untuk dewasa 9,50 pound sterling atau sekitar Rp 198 ribu, anak-anak sebesar 8 pound sterling atau sekitar Rp 166 ribu dan anak di bawah usia dua tahun gratis, tapi tidak boleh membawa stroler.

Sedangkan untuk penyandang disabilitas dewasa 8.50 pound sterling atau sekitar Rp 177 ribu, penyandang disabilitas anak 7 pound sterling atau sekitar Rp 145 ribu dan pendamping 8 pound sterling atau sekitar Rp 166 ribu.

Puzzlewood buka setiap hari, hanya ada beberapa detail yang berbeda setiap periode dua bulan. Dari bulan Mei hingga Juni, buka setiap hari mulai jam 10.00 pagi, masuk terakhir jam 4 sore, kafe tutup jam 4.30 sore, gerbang dikunci jam 5 sore.

Dari Juli hingga akhir Agustus, buka setiap hari mulai jam 10.00 pagi, masuk terakhir jam 15.30, kafe tutup jam 4 sore, gerbang dikunci jam 16.30. September hingga akhir Oktober buka setiap hari mulai jam 10.00 pagi. Masuk terakhir jam 16.00, kafe tutup jam 16.30, gerbang dikunci jam 5 sore.

Sedangkan di bulan November Puzzlewood hanya dibuka pada hari Sabtu, Minggu dan Senin, mulai jam 10.00 pagi. Masuk terakhir jam 15.30, kafe tutup jam 4 sore, gerbang dikunci jam 16.30 sore. Sepanjang Desember Puzzlewood tutup.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat mengunjungi Puzzlewood. Hewan peliharaan tidak diizinkan karena ada hewan di lokasi. Disarankan untuk menggunakan alas kaki yang kuat, karena ada lebih dari 200 anak tangga sempit dan tidak rata yang dapat licin, terutama saat cuaca basah.

Sebelum mengunjungi Puzzlewood cek platform media sosialnya setiap jam 9 pagi, untuk mengetahui informasi tentang kondisi cuaca. Terutama saat cuaca buruk, Puzzlewood akan ditutup karena alasan kesehatan dan keselamatan.

EXPRESS UK | PUZZLEWOOD.NET

