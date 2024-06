Qatar Airways Dapat Gelar Maskapai Penerbangan Terbaik Dunia 2024 versi Airratings.com

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai penerbangan jadi bagian penting di industri pariwisata. Banyak wisatawan memilih moda transportasi ini karena tercatat paling aman. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa penerbangan juga bisa mengalami pembatalan, penundaan, dan turbulensi yang mengganggu perjalanan.

Lembaga pemeringkat produk dan keselamatan penerbangan yang berbasis di Australia, AirlineRatings.com, membuat survei untuk menentukan maskapai terbaik di dunia. Qatar Airways tidak selalu menawarkan perjalanan sesuai harapan karena belum lama ini 12 orang terluka setelah penerbangan dari Doha ke Dublin dilanda turbulensi. Namun, maskapai berbendera Qatar ini menempati peringkat tinggi dalam peringkat maskapai penerbangan global.

Kriteria Penilaian

Setelah menyerahkan gelar pada 2023 kepada Air New Zealand, Qatar Airways sekali lagi dinobatkan sebagai maskapai penerbangan terbaik dunia. Penghargaan maskapai penerbangan tahunan ini menilai menggunakan 12 kriteria yang mencakup keselamatan dan peringkat produk, usia armada, profitabilitas, insiden serius, inovasi, pesanan armada ke depan, dan ulasan penumpang dari berbagai sumber. Panel juri yang terdiri dari lima editor, dipimpin oleh Pemimpin Redaksi AirlineRatings.com Geoffrey Thomas, yang memiliki pengalaman industri lebih dari 100 tahun.

Thomas mengatakan Qatar Airways menjadi nomor satu di banyak bidang utama meskipun skornya sangat tipis untuk masuk 10 besar. “Namun ulasan penumpang menilai Qatar Airways lebih unggul dari semua maskapai penerbangan dan konsistensi serta standar pelayanan yang tinggi muncul dalam masukan tersebut," kata dia, seperti dilansir dari CNN.

Singapore Airlines memenangkan Best First Class, Qatar Airways terpilih sebagai Best Business Class, Emirates mendapat gelar Best Premium Economy, dan Air New Zealand dianugerahi penghargaan Best Economy Class.

Qatar Airways juga memenangkan Best Catering, Virgin Australia menang sebagai Best Cabin Crew, dan Qantas menang sebagai Best Lounges.

Kategori Maskapai Penerbangan Murah

Penilaian penerbangan supermurah atau low cost airlines dipisahkan dari premium. Penerbangan ini sering menjadi pilihan wisatawan yang memiliki budget terbatas untuk liburan. Terbang dengan maskapai murah harus siap dengan banyak hal yang tidak memuaskan, mulai dari ruang kaki yang sempit hingga harus membayar biaya tersembunyi termasuk kabin.

Namun, di antara pelayanan yang tidak memuaskan ini, AirlineRatings.com mengungkap beberapa maskapai penerbangan bertarif rendah terbaik di dunia. Platform ini telah mengevaluasi 12 kriteria, termasuk ulasan penumpang, penawaran produk, peringkat keselamatan dan insiden, serta usia armada operator, memberikan skor tujuh kepada setiap maskapai penerbangan.

Kebanyakan peringkat teratas diisi maskapai dari Eropa, dengan sembilan maskapai penerbangan bertarif rendah masuk dalam 25 besar, termasuk Transavia, easyJet dan Air Baltic. Vietjet, operator asal Vietnam, memenangkan total dua penghargaan: maskapai penerbangan berbiaya sangat rendah terbaik dan maskapai penerbangan berbiaya rendah online terbaik keramahan.

Daftar maskapai penerbangan premium terbaik 2024

1. Qatar Airways

2. Korean Air

3. Cathay Pacific Airways

4. Air New Zealand

5. Emirates

6. Air France/KLM

7. All Nippon Airways

8. Etihad Airways

9. Qantas

10. Virgin Australia/Atlantic

11. Vietnam Airlines

12. Singapore Airlines

13. EVA Air

14. TAP Portugal

15. JAL

16. Finnair

17. Hawaiian

18. Alaska Airlines

19. Lufthansa / Swiss

20. Turkish Airlines

21. IGA Group (British Airways & Iberia)

22. Air Canada

23. Delta Air Lines

24. United Airlines

25. American Airlines

Daftar maskapai penerbangan low budget terbaik 2024, berdasarkan urutan alfabet

• AirAsia Group

• Air Baltic

• Air Canada Rouge

• Cebu Pacific

• EasyJet

• Eurowings

• FlyDubai

• FlyNAS

• GOL

• JetBlue

• Jet2

• Jetstar Group

• Jeju Air

• Norwegian

• Peach

• Ryanair

• Scoot

• SpiceJet

• Sun Country Airlines

• Southwest Airlines

• Transavia

• Vietjet

• Volotea

• Vueling

• WizzAir

