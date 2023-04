Vietjet Rilis Rute Penerbangan Perdana Hanoi - Phuket Mulai Mei 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai penerbangan Vietjet akan mengoperasikan rute penerbangan langsung antara Hanoi – Phuket dan Can Tho – Van Don di Vietnam mulai Mei mendatang. Untuk pertama kalinya, para wisatawan dapat mengunjungi kedua destinasi tersebut setiap harinya dengan harga yang lebih terjangkau dan waktu yang lebih singkat. Hal ini diinformasi dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 7 April 2023.

Rute penerbangan perdana antara Hanoi – Phuket akan beroperasi mulai 19 Mei 2023 dengan satu kali penerbangan pulang pergi harian yang ditempuh dalam waktu 3 jam. Penerbangan ini akan berangkat dari Hanoi pada pukul 11.35 dan tiba di Phuket pada pukul 14.40, sementara penerbangan kembali akan berangkat dari Phuket pada pukul 15.45 dan tiba di Hanoi pada pukul 18.35.

Vietjet juga akan menghubung Can Tho, sebuah kota besar di Delta Mekong di barat daya Vietnam, dengan bandara Van Don di provinsi Quang Ninh yang menjadi pintu gerbang menuju kawasan ekonomi Timur Laut dan Teluk Ha Long mulai 25 April 2023. Masing-masing penerbagan memakan waktu 2 jam 20 menit dan beroperasi tiga kali seminggu pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Penrbangan dari Can Tho akan berangkat pada pukul 6.00 dan tiba di Van Don pada pukul 8.20, dengan penerbangan kembali pada pukul 8.55 dari Van Don dan 11.10 dari Can Tho.

X

Vietjet juga mengoperasikan satu-satunya rute penerbangan langsung antara Ho Chi Minh City dan Phuket dengan penerbangan selama dua jam setiap harinya. Selain Phuket, Vietjet juga mengoperasikan jadwal penerbangan mingguan yang padat dari kota-kota besar di Vietnam ke Bangkok (Bandara Suvarnabhumi) dan dari Ho Chi Minh City ke Chiang Mai untuk memenuhi kebutuhan akan perjalanan yang efisien sekaligus hemat waktu ke berbagai destinasi wisata populer di Thailand.

Selain itu, wisatawan dapat meningkatkan pengalaman perjalanan mereka dengan mendaftar ke program loyalitas Vietjet SkyJoy, untuk dapat menikmati lebih dari 250 brand makanan, belanja, dan perjalanan favorit melalui sistem penukaran poin. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai SkyJoy dan mendaftar ke program ini, pelanggan dapat menggunakan aplikasi SkyJoy atau mengunjungi situs skyjoy.vietjetair.com.

Kini, wisatawan dapat terbang langsung dengan mudah dari Phuket ke ibukota Vietnam, Hanoi, dan berbagai destinasi wisata di bagian utara Vietnam seperti Ha Long Bay, Sapa, Ha Giang, dan lainnya. Jaringan Vietjet yang luas juga memungkinkan wisatawan untuk melanjutkan perjalanan mereka mengelilingi Vietnam atau mengunjungi kota-kota lainnya di kawasan Asia Pasifik.

Tiket penerbangan dapat dipesan sekarang juga di www.vietjetair.com atau melalui aplikasi Vietjet Air. Vietjet juga menawarkan potongan harga sebesar 50 persen untuk pelanggan yang membeli tiket SkyBoss/SkyBoss Business dengan menggunakan kode ALL50SBB untuk SkyBoss Business dan ALL50SB untuk SkyBoss. Program ini berlangsung hingga 5 Mei 2023, dengan pilihan tanggal keberangkatan tersedia mulai hari ini hingga 12 Desember 2023.

Sebagai informasi, Vietjet mengoperasikan dua penerbangan di Indonesia untuk rute pulang-pergi harian antara Bali dan Ho Chi Minh City dan satu penerbangan pulang-pergi harian antara Bali dan Hanoi.

Pilihan Editor: Hadapi Musim Liburan, Maskapai Vietjet Tambah Armada Airbus

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.