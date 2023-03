TEMPO.CO, Jakarta - Ramadan identik dengan kegiatan buka bersama atau bukber. Kegiatan ini dapat dilakukan bersama siapa saja, mulai dari keluarga, saudara, hingga teman sekalipun. Saat akan mengadakan acara bukber, tak jarang orang akan kebingungan untuk menentukan restoran mana yang cocok, terlebih untuk orang yang tinggal di kawasan Ibu Kota Jakarta.

Lantas, di mana saja restoran yang bisa digunakan untuk acara bukber? Berikut 20 restoran di Jakarta untuk bukber dengan keluarga.

1. Talaga Sampireun

Restoran di Jakarta untuk buka puasa dengan keluarga yang pertama adalah Talaga Sampireun. Tempat makan ini memiliki konsep unik, yaitu berupa saung-saung yang berada di atas kolam. Restoran ini menyajikan berbagai hidangan khas Jawa Barat yang banyak disukai semua kalangan.

Lokasi: Taman Impian Jaya Ancol, Jl. Lodan Timur No. 7, Ancol, Jakarta Utara

Jam operasional: Setiap hari 10.00-21.00

2. Bebek Kaleyo

Restoran yang satu ini telah memiliki lebih dari 10 cabang yang tersebar di Jakarta. Tetapi, cabang yang cukup ramai dikunjungi orang adalah cabang yang berlokasi di kawasan tebet. Restoran ini menyediakan berbagai olahan bebek, mulai dari bebek bakar, bebek rica, hingga sate bebek.

Lokasi: Kaleyo Enam,Tebet, Jakarta Selatan

Jam operasional:

Senin dan Sabtu: 09.00-22.30 WIB

Selasa - Jumat: 24 jam

Minggu libur

3. Al Jazeerah Lounge

Al Jazeerah Lounge. Foto: Instagram,

Al Jazeerah menawarkan suasana restoran dan hidangan khas Timur Tengah. Adapun untuk hidangan utama dan andalan restoran ini adalah nasi kebuli dengan daging kambing.

Lokasi: Jl. Raden Saleh No. 58, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat

Jam operasional: Setiap Hari, 08.00-21.00 WIB

4. Food Plaza PIK

Food Plaza adalah sebuah food court yang menjual berbagai jenis makanan, mulai dari Indonesia, China, seafood, hingga berbagai jenis street food. Area ini terbagi dalam bagian, yaitu indoor dan outdoor.

Lokasi: Food Plaza Blok FMB No. 29, Jalan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara

Jam operasional: Setiap hari, 10.00-22.00 WIB

5. Bandar Djakarta

Bandar Djakarta adalah restoran yang cocok bagi para penggemar makanan laut. Di restoran ini, Anda dapat mencicipi berbagai jenis olahan laut sambil memandangi keindahan pantai yang luas.

Lokasi: Pintu Timur Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara

Jam operasional: Senin-Jumat pukul 11.00-23.00 WIB, Sabtu dan Minggu pukul 10.00-23.00 WIB.

Pintu masuk Bandar Djakarta. Foto: Instagram.

6. Abunawas Restaurant

Abunawas adalah restoran yang mengusung gaya Timur Tengah pada bangunan dan suasananya. Restoran ini juga menyediakan berbagai makanan khas Timur Tengah, khususnya Arab.

Lokasi: Jl. Kemang Utara, Kemang, Jakarta Selatan

Jam operasional: Setiap hari pukul 09.00-21.30 WIB

7. Bunga Rampai

Ini adalah restoran eksklusif yang menyediakan berbagai menu makanan Indonesia. Bunga Rampai memiliki suasana yang nyaman dan elegan sehingga cocok untuk buka bersama dengan suasana yang berbeda.

Lokasi: Jl. Teuku Cik Ditiro No.35, Menteng, Jakarta Pusat

Jam operasional: Setiap hari pukul 11.00-21.00 WIB

8. Roemah Kuliner

Terletak satu komplek dengan bioskop Metropole XXI, Roemah Kuliner menyajikan berbagai makanan khas Nusantara. Mulai dari asinan, cendol, aneka kremes, hingga soto ayam Lamongan.

Lokasi: Jl. Pangeran Diponegoro No.21, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat

Jam operasional: Setiap hari, 11.00-21.30 WIB

9. Sana Sini Restaurant

Sana Sini Pullman Restaurant.. Foto: Instagram.

Sana Sini Restaurant adalah resto buffet yang terletak di dalam hotel Pullman. Tempat makan yang satu ini menyediakan berbagai menu Eropa dan Asia, seperti aneka sushi, dimsum, sashimi, hingga sate dan opor.

Lokasi: Pullman Jakarta Indonesia, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat

Jam operasional: Setiap hari, 06.00-22.00 WIB

10. Shabu Ghin

Shabu Ghin mengusung tema restoran all you can eat shabu-shabu. Di tempat ini, Anda dapat menikmati berbagai daging berkualitas premium yang dilengkapi dengan hidangan lain.

Lokasi: Jalan Wolter Monginsidi, Petogogan, Jakarta Selatan

Jam operasional: Setiap hari pukul 11.00-22.00 WIB

11. Beautika

Ingin mencoba buka puasa dengan menu makanan dari Manado? Beautika dapat menjadi salah satu alternatifnya. Pasalnya, restoran ini menyediakan berbagai hidangan khas Manado, seperti mie cakalang, gohu, es kacang, dan lain sebagainya.

Lokasi: Jl. Hang Lekir No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Jam operasional: setiap hari, 08.00-20.00

12. Momo Paradise

Mengusung tema all you can eat, restoran ini menyajikan berbagai jenis daging dan makanan pelengkap yang siap santap. Mulai dari sup miso, gyoza, karaage, dan lain sebagainya.

Lokasi: Jl. Senopati No.92, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Jam operasional: Setiap hari, 11.00-22.00 WIB

13. Al Nafoura Lebanese Restaurant

Al Nafoura merupakan restoran berkonsep buffet yang menyediakan makanan khas Lebanon. Tak hanya itu, restoran ini juga mengusung nuansa Timur Tengah yang kental dengan kebudayaannya.

Lokasi: Jl. Jenderal Sudirman, Lobby Level Hotel Le Meridien, Jakarta

Jam operasional: Setiap hari pukul 12.00-22.00 WIB

14. Smarapura Traditional Resto

Smarapura Traditional Resto. Foto: Instagram.

Smarapura menyediakan berbagai jenis hidangan khas Bali, seperti ayam betutu dan aneka olahan ayam dan bebek lainnya. Restoran ini juga mengusung nuansa Bali pada dekorasinya

Lokasi: Jl. Tebet Timur Dalam II, Tebet, Jakarta Selatan

Jam operasional: Setiap hari, 09.00-22.00 WIB

15. Warung Nagih

Warung Nagih adalah cafe yang mengusung tema tempat tenda dan gerobakan. Di tempat makan ini Anda bisa menikmati berbagai makanan khas tongkrongan, seperti dimsum, roti bakar, mie instan, hingga kentang goreng.

Lokasi: Jl. Kapten Tendean, Jakarta Selatan

Jam operasional: Setiap hari, 16.30-01.00 WIB

16. Kembang Tandjoeng

Menu yang direkomendasikan dari Kembang Tandjeong adalah nasi ayam ulam khas Bali. Selain itu, ada juga nasi bungkus telur ceplok bumbu kuning yang menjadi favorit banyak orang.

Lokasi: Batik Semar Building, Jl. Tomang Raya No.54, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Selatan

Jam operasional: Setiap hari, 10.00-21.00 WIB

17. Seribu Rasa

Restoran Seribu Rasa. Foto: Instagram.

Restoran di Jakarta untuk bukber dengan keluarga yang selanjutnya adalah Seribu Rasa. Menu yang menjadi favorit di restoran ini adalah ayam goreng binjai, rendang daging sapi, dan jimbaran fried fish.

Lokasi: Jl. Haji Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat

Jam operasional: Setiap hari, 11.00-22.00 WIB

18. Waroeng Spesial Sambal

Jika Anda pecinta sambal, Waroeng Spesial Sambal dapat menjadi pilihan yang baik untuk bukber bersama keluarga. Pasalnya, tempat makan yang satu ini menyediakan berbagai jenis sambal dan lalapan yang cocok sebagai menu berbuka.

Lokasi: Jl. Tanjung Duren Utara 4, Grogol Petamburan, Jakarta BArat

Jam operasional: Selasa-Minggu, 15.00-20.00 WIB

19. Warung MJS

Sudah berdiri sejak 1959, Warung MJS memiliki arsitektur yang antik dan tradisional. Restoran yang satu ini menawarkan berbagai menu tradisional Indonesia, mulai dari tempe mendoan, oseng pepaya, hingga ayam pedas dan lainnya.

Lokasi: Jl. Setia Budi Tengah, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Jam operasional: Setiap hari, 11.00-21.00 WIB

20. Cacamarica

Restoran di Jakarta untuk bukber dengan keluarga yang selanjutnya adalah Cacamarica. Menyediakan berbagai jenis makanan khas Indonesia, menu andalan Cacamarica adalah soto betawi, nasi goreng kampung, tongseng, gado-gado, dan iga bakar.

Lokasi: Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan

Jam operasional: Senin-Sabtu, 07.30-21.00 WIB

Itulah 20 restoran di Jakarta untuk bukber dengan keluarga. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI

