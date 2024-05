10 Rute Road Trip Terbaik di Amerika Serikat dengan Pemandangan Alam Menakjubkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Belum lengkap rasanya kalau berkunjung ke Amerika Serikat atau AS tanpa road trip atau melakukan perjalanan darat di jalanan-jalanan raya yang ada di sana. Mengendarai mobil ditemani semilir angin dari jendela yang terbuka sembari menikmati keindahan alam yang dimiliki Negeri Paman Sam di sepanjang pinggir jalan raya merupakan pengalaman yang harus dicoba, setidaknya satu kali seumur hidup.

Berikut 10 rute road trip yang menyediakan pengalaman terbaik di AS dari 18 jalan raya yang direkomendasikan oleh TimeOut. Daftar di bawah ini dikategorikan berdasarkan panjang perjalanan yang ditempuh dari yang paling pendek hingga yang paling panjang berdasarkan hitungan kilometer.

1. Beartooth Highway

Jalan raya sepanjang 109 kilometer ini pertama kali dibuka pada 1937. Jika Anda ingin mengunjungi Taman Nasional Yellowstone, jalan raya yang bermula di barat daya Montana ini bisa menjadi pilihan rute dengan Pemandangan Nasional All-American yang membawa Anda menikmati dataran tinggi alpine, lembah berhutan, danau glasial berkilauan, dan kehidupan satwa liar yang tak terlupakan melewati bagian barat laut Wyoming.

Beberapa pemberhentian yang sayang untuk dilewatkan adalah menjelajahi Koridor Beartooth, tempat pengunjung dapat mendaki melintasi dataran tinggi dan melihat fauna liar secara langsung, seperti moose, elk, beruang hitam, serigala, dan masih banyak lagi. Dibuka secara eksklusif untuk perjalanan di musim panas, rute ini juga membawa pengunjungnya mendaki Beartooth Pass, menyaksikan hamparan pemandangan indah antara Cooke City dan Red Lodge, Montana.

2. Texas Hill Country

Menikmati Lone Star State, Texas dengan segala keindahan dan kekayaan alamnya memang paling cocok dilakukan dengan perjalanan darat mengendarai mobil. Texas Hill Country, yang terkenal dengan perbukitannya bunga bluebonnet yang cantik, terletak di antara San Antonio dan Austin sepanjang 117 kilometer

Hamparan yang mempesona ini dipenuhi dengan jalan-jalan pertanian yang menawan, perkebunan dan pabrik yang dipenuhi kilang anggur pemenang penghargaan, serta perkebunan yang menghasilkan banyak sekali apel, persik, dan delima setiap tahunnya. Bagi pecinta daging, sepanjang jalan Hill Country juga dipenuhi dengan kedai barbekyu yang bisa memanjakan lidah.

Pemberhentian yang tidak boleh dilewatkan adalah kawasan alam bersejarah Enchanted Rock State bagi para penikmat aktivitas luar ruangan. Terletak tepat di luar Fredericksburg, gunung granit merah muda yang dapat didaki ini menunjukkan tanda-tanda pemukiman manusia yang berusia lebih dari 10.000 tahun.

3. Overseas Highway

Bagi para pecinta laut yang tetap ingin merasakan melalui perjalanan darat tidak perlu khawatir, Overseas Highway adalah jawabannya. Seperti namanya, jalan raya ini membentang sepanjang 181kilometer di atas hamparan laut yang menghubungkan Florida ke Key West.

Dikenal sebagai salah satu jalan raya terindah di dunia, Overseas Highway tidak memiliki pemberhentian di sepanjang jalannya, tetapi terdapat terdapat jalur rel kereta, sekaligus patokan ketika jalan raya ini pertama kali dibangun pada 1930. Jalanan ini juga pernah menjadi salah satu lokasi syuting seperti yang terdapat dalam film Fast and Furious dan Mission Impossible.

Meski begitu, Anda bisa mengunjungi Islamorada, yang mencakup enam Florida Keys, untuk merasakan pengalaman berenang bersama lumba-lumba di Theatre of the Sea dan menjelajahi sisa peninggalan dari tahun 1800-an di Indian Key Historic State Park.

Taman National Capitol Reef, salah satu rute road trip Route 12 di Utah, Amerika Serikat. Unsplash.com/Lisha Riabinina

4. Route 12

Scenic Byway 12 yang membentang sepanjang 196 kilometer dari Utah hingga Panguitch dan Torrey ini dipagari kemegahan bebatuan merah di sepanjang jalannya. Selain dapat menikmati pemandangan berupa pegunungan henry dan Taman Nasional Capitol Reef, berkendara di atas Route 12 juga memungkinkan Anda untuk mendaki Hutan Nasional Dixie dan melewati lengkungan batu merah yang terkenal. Destinasi populer di Utah, Bryce Canyon, juga berada dekat dari jalur ini.

Tangga alami di Monumen Nasional Grand Staircase-Escalante serta pemandangan dari Kiva Koffeehouse yang ada di Escalante menjadi pemberhentian yang tidak boleh terlewatkan.

5. Highway 1 to Big Sur

Setelah masuk ke dalam montase kredit pembukaan dalam film Big Little Lies, Highway 1 to Big Sur yang berada di pesisir California menjadi salah satu jalan raya ikonik di AS. Meski begitu, jalanan berkelok sepanjang 241 kilometer yang menghubungkan San Francisco dan Big Sur ini sudah lama dikenal para pengendara sejak bertahun-tahun lalu. Rutenya yang menantang tidak menjadi masalah karena panorama di sepanjang perjalanan sepadan dengan hal tersebut.

Hal yang harus diperhatikan ketika berkendara di jalan raya ini adalah adanya beberapa jalur sepanjang sekitar 64 kilometer tanpa ada satu pun tempat istirahat berupa kamar mandi atau pom bensin. Memotret Bixby Bridge menjadi salah satu hal yang tidak boleh dilewatkan sebagai bukti otentik Anda sudah melalui salah satu jalur yang dipenuhi tikungan berbahaya ini. Jembatan yang dibangun 260 kaki di atas tebing-tebing dan ngarai yang curam ini merupakan salah satu kebanggaan yang dimiliki Big Sur.

