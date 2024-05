6 Tempat Wisata Gratis di Dubai, dari Kawasan Bersejarah hingga Danau di Tengah Gurun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dubai menjadi tujuan liburan wisatawan dari berbagai negara. Negara bagian Uni Emirat Arab itu menawarkan banyak pilihan wisata, dari alam yang indah, belanja mewah, sampai petualangan yang menantang.

Kebanyakan orang mengenal Dubai sebagai destinasi wisata yang mahal. Namun, sebenarnya kota modern ini juga memiliki banyak pilihan untuk backpacker atau wisatawan dengan budget terbatas. Bahkan, banyak spot turis di Dubai yang bisa dinikmati secara gratis.

Shahab Shayan, Director for Asia Pacific and Turkey at Dubai Department of Economy and Tourism (DET), merekomendasikan beberapa tempat wisata gratis yang bisa dinikmati wisatawan di Dubai.

1. Al Fahidi

"Jika Anda mencari wisata budaya gratis, kawasan bersejarah Al Fahidi wajib dicoba, yang diikuti dengan berjalan-jalan di sepanjang area Al Seef dan Sungai Dubai untuk melihat sekilas sejarah Dubai yang begitu kaya," kata Shahab, menjawab pertanyaan tertulis sejumlah jurnalis yang berkunjung ke Dubai pada Maret 2024.

Al Fahidi Historical Neighbourhood merupakan kawasan bersejarah yang dibangun oleh para pedagang tekstil dan mutiara Persia ratusan tahun silam. Di sini terdapat rumah-rumah kuno yang berdiri di tepi Dubai Creek.

Di sepanjang tepi sungai ini juga terdapat souk atau pasar tradisional yang terkenal di Dubai. "Dulu, para pedagang di kota ini akan melewati tempat ini dalam perjalanan mereka untuk menjual emas, rempah-rempah, dan tekstil, dan produk-produk ini masih bisa ditemukan di souk sampai hari ini," ujar Shahab.

Kerumunan pengunjung menyaksikan pertunjukan Dubai Fountain di Dubai Mall pada 21 Maret 2024. Pertunjukan air mancur menari dengan iringan cahaya dan musik ini berlangsung setiap 30 menit mulai pukul 18.00 hingga 23.00. TEMPO/Mila Novita

2. Dubai Fountain

Saat berada di Dubai, jangan lewatkan pertunjukan air mancur di Dubai Mall. Setiap sore, area terbuka di sisi Dubai Mall yang menghadap gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa, dipenuhi pengunjung. Mereka menantikan pertunjukan air mancur spektakuler yang diiringi dengan permainan cahaya dan alunan musik. Pertunjukan Dubai Fountain berlangsung setiap 30 menit mulai dari pukul 18.00 hingga 23.00

"Lagu-lagu yang dimainkan bervariasi mulai dari penyanyi lokal Emirati hingga karya-karya internasional," ujar Shahab.