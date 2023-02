Lion Air Terminal Berapa di Bandara Soekarno - Hatta? Cek Lokasi Terbaru

TEMPO.CO, Jakarta - Lion Air menjadi salah satu maskapai favorit masyarakat Indonesia lantaran menawarkan biaya relatif murah. Maskapai yang satu ini juga menyediakan rute penerbangan lengkap mulai dari jalur domestik hingga internasional. Sebagai salah satu brand moda transportasi udara, lantas apakah Anda tahu, Lion Air terminal berapa di Bandara Soekarno – Hatta?

Profil Lion Air adalah anak perusahaan PT Langit Esa Oktagon (PT LEO Group), bagian dari Lion Group. Penerbangan perdananya dilaksanakan pada 2000.

Dikutip dari laman resminya, pada 2018, maskapai swasta ini mencatatkan rekor total penumpang mencapai 36,8 juta atau sekitar 35 persen dari keseluruhan pengguna transportasi udara.

Lion Air Terminal Berapa di Bandara Soekarno – Hatta?

Terminal 1 merupakan terminal pertama yang dibangun pada 1985 di Bandar Udara Cengkareng (CGK) khusus untuk maskapai lokal. Untuk Lion Air penerbangan domestik, berada di Terminal 1A, kecuali rute Sumatera dan Bali. Sementara bagi Anda yang akan berkunjung ke suatu daerah di Pulau Sumatera dan Pulau Dewata, maka perlu datang ke Terminal 1B.

Pada masing-masing sub terminal 1 dibekali fasilitas 25 counter check-in, 7 gerbang dan 5 loket bagasi. Dengan kapasitas 9 juta penumpang per tahun, maka Terminal 1 dapat melayani pelanggan dengan baik. Bahkan ditargetkan akan mampu menangani dua kali lipat atau sekitar 18 juta penumpang selama setahun. Pintu masuk terminal 1 mempunyai awalan huruf A, B dan C, yakni A1-A7, B1-B7 serta C1-C7.

Menurut situs PT Angkasa Pura II, Terminal 3 dibuka untuk penerbangan mancanegara sejak 15 November 2011. Salah satu maskapai yang menggunakan Terminal 3 ialah Lion Air terhitung 9 Agustus 2016 dengan rute perjalanan ke Don Mueang, Thailand (Thai Lion Air). Selain itu, penerbangan internasional lainnya milik maskapai Lion Air juga berlokasi di Terminal 2 Internasional (2E dan 2F).

Rute Penerbangan Lion Air

Tak hanya di dalam negeri, maskapai berbiaya rendah ini juga melayani penerbangan antarnegara. Sejak 2018, Lion Air memperluas jalur ke Malaysia, Singapura, Tiongkok, dan Arab Saudi. Adapun rute penerbangan Lion Air mulai dari domestik hingga internasional adalah sebagai berikut.

1. Rute Penerbangan Domestik Lion Air

Terminal 1A

- Ambon (AMQ)

- Balikpapan (BPN)

- Banjarmasin (BDJ)

- Jambi (DJB)

- Jayapura (DJJ)

- Kendari (KDI)

- Kualanamu (KNO)

- Kupang (KOE)

- Lombok (LOP)

- Makassar (UPG)

- Malang (MLG)

- Manado (MDC)

- Palangkaraya (PKY)

- Palu (PLW)

- Pontianak (PNK)

- Semarang (SRG)

- Surabaya (SUB)

- Tanjung Pinang (TNJ)

- Ternate (TTE)

- Daerah Istimewa Yogyakarta (JOG)

Terminal 1B

- Bandar Lampung (TKG)

- Batam (BTH)

- Bengkulu (BKS)

- Denpasar (DPS)

- Kualanamu (KNO)

- Padang (PDG)

- Palembang (PLM)

- Pangkalpinang (PGK)

- Pekanbaru (PKU)

- Tanjung Pinang (TNJ)

2. Rute Penerbangan Internasional Lion Air

Terminal 2

- Haikou Meilan Airport (HAK)

- Hainan (SYX)

- Kuala Lumpur (KUL)

- Singapore (SIN)

Terminal 3

- Thai Lion Air – Don Mueang (DMK)

Itulah informasi mengenai Lion Air terminal berapa di Bandara Soekarno – Hatta. Informasi lebih lanjut mengenai penerbangan bisa menghubungi layanan pelanggan masing-masing maskapai agar memperoleh kabar seputar jadwal dan lokasi keberangkatan. Semoga bermanfaat.

